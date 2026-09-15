NATACIÓN
Cadaqués acoge una nueva prueba de la Copa MARNATON con 2.000 nadadores
La cita, la más veterana de la Copa MARNATON eDreams, reunirá este sábado 19 de septiembre a unos 2.000 nadadores en las distancias de 2,5, 4,5 y 6,5 kilómetros
La MARNATON eDreams Cadaqués by FIATC vuelve este sábado 19 de septiembre con la participación de unos 2.000 nadadores.
Cadaqués volverá así a ser el escenario de la prueba clásica y más veterana de la Copa MARNATON eDreams, el circuito de natación en aguas abiertas de referencia.
La cita se disputará en la Platja Gran de Cadaqués y el Paseo de Cadaqués, con salidas repartidas a lo largo de la mañana.
Los 6,5 kilómetros arrancarán a las 9:30 y las 9:45 horas desde Cala Jugadora, mientras que los 2,5 kilómetros saldrán también a las 9:30 horas desde Caials.
Los 4,5 kilómetros tomarán la salida a las 11:00 horas desde Port Lligat. A las 12:45 horas se celebrará la Kids by Sport en Port d'Alguer, y la jornada se cerrará a partir de las 14:00 horas con la entrega de premios en el Paseo de Cadaqués.
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