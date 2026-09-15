Cadaqués acoge una nueva prueba de la Copa MARNATON con 2.000 nadadores

La MARNATON eDreams Cadaqués by FIATC vuelve este sábado 19 de septiembre con la participación de unos 2.000 nadadores.

Cadaqués volverá así a ser el escenario de la prueba clásica y más veterana de la Copa MARNATON eDreams, el circuito de natación en aguas abiertas de referencia.

La cita se disputará en la Platja Gran de Cadaqués y el Paseo de Cadaqués, con salidas repartidas a lo largo de la mañana.

Los 6,5 kilómetros arrancarán a las 9:30 y las 9:45 horas desde Cala Jugadora, mientras que los 2,5 kilómetros saldrán también a las 9:30 horas desde Caials.

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Los 4,5 kilómetros tomarán la salida a las 11:00 horas desde Port Lligat. A las 12:45 horas se celebrará la Kids by Sport en Port d'Alguer, y la jornada se cerrará a partir de las 14:00 horas con la entrega de premios en el Paseo de Cadaqués.