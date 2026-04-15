Buenas noticias: puedes ganar músculo sin moverte gracias a este tipo de entrenamiento

Durante muchos años, el entrenamiento de fuerza ha estado dominado por una idea clara: para ganar músculo es imprescindible hacer repeticiones completas con movimiento. Sin embargo, una nueva investigación pone en duda esta creencia y abre la puerta a una alternativa (casi) igual de efectiva.

El estudio, publicado en la revista científica Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, ha analizado los efectos de las contracciones isométricas, es decir, mantener el músculo en tensión sin movimiento, frente al entrenamiento tradicional de rango completo.

Para llevar a cabo el objetivo, los investigadores trabajaron con 23 personas entrenadas durante seis semanas. Cada participante hizo dos tipos de entrenamiento: en una pierna, ejercicios isométricos manteniendo la contracción 30 segundos; en la otra, repeticiones completas hasta alcanzar el fallo muscular.

Los resultados fueron sorprendentes. Ambos métodos lograron aumentar el tamaño del músculo de forma similar. De hecho, el crecimiento fue ligeramente superior en el grupo que realizó ejercicios isométricos, aunque la diferencia no fue lo suficientemente clara como para ser concluyente.

El fallo muscular: ¿bueno o malo? / Sport

Este hallazgo rompe con la idea de que el entrenamiento isométrico es inferior para la hipertrofia. Según los autores, mantener la tensión en posiciones donde el músculo está más estirado, como en la parte baja de una sentadilla, puede ser clave para obtener resultados comparables a los del entrenamiento tradicional.

Además, este tipo de ejercicio presenta ventajas importantes. Puede ser una alternativa eficaz para personas lesionadas, con movilidad reducida o que no disponen de equipamiento. También permite variar la rutina y reducir el estrés articular.

Los expertos destacan que no se trata de sustituir completamente un método por otro, sino de combinarlos. Tanto las repeticiones completas como las contracciones isométricas pueden formar parte de un programa equilibrado de entrenamiento.

De esta forma, la ciencia empieza a confirmar que ganar músculo no depende solo del movimiento, sino también de la tensión. Y en ese terreno, los ejercicios isométricos tienen mucho que decir.