Buenas noticias a partir de los 60: así puedes mantenerte en forma corriendo y entrenando fuerza

Mantenerse en forma después de los 60 años puede parecer complicado, pero el caso de Beth Bacon demuestra que es posible no solo mantenerse activa, sino alcanzar un nivel físico envidiable. A sus 62 años, corre una media de 72 kilómetros semanales y complementa su rutina con entrenamiento de fuerza y movilidad.

Lejos de limitarse a un único tipo de ejercicio, Beth ha convertido el fitness en un estilo de vida basado en la variedad. A lo largo de los años ha practicado desde aeróbic hasta natación en aguas abiertas o gimnasia para adultos.

Para ella, la clave está en evitar la monotonía: "cambiar constantemente de rutina y aprender cosas nuevas mantiene la motivación", explica constantemente.

Uno de sus pilares es el entrenamiento matinal. Se levanta a las 04.00 horas de la mañana y comienza a correr a las 04.30 horas. Más allá del ejercicio físico, considera este momento como una forma de meditación que le ayuda a empezar el día con energía y claridad mental.

Una mujer haciendo sentadillas / Sport.es

Después de correr, siempre incorpora ejercicios de fuerza. Aunque no sigue una rutina estricta, adapta el entrenamiento en función a como se siente cada día, priorizando movimientos funcionales como sentadillas, zancadas o ejercicios de calistenia, que le permiten trabajar fuerza, equilibrio y movilidad conjuntamente.

Beth también destaca la importancia del entrenamiento cruzado. Alternar diferentes disciplinas no solo mejora el rendimiento, sino que reduce el riesgo de lesiones al evitar la sobrecarga repetitiva de los mismos músculos.

Otro aspecto fundamental es la mentalidad. A lo largo de su vida ha aprendido a fijarse objetivos realistas pero desafiantes. Ha corrido 17 maratones y sigue marcándose metas que le permitan avanzar sin poner en riesgo su salud.

Su filosofía es clara: el fitness no tiene edad. Con constancia, variedad y una actitud positiva, es posible mantenerse fuerte, ágil y activo durante décadas.