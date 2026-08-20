La brutal 360º The Challenge Gran Canaria suma sus primeros 100 inscritos... ¡240 km sin señalizar!

La 360º The Challenge Gran Canaria 2026 ya ha alcanzado los 100 inscritos para su undécima edición, que se celebrará del 4 al 8 de noviembre. Las inscripciones mantienen un alto ritmo desde su apertura, con una primera fase en la que ya se superó el medio centenar de participantes en pocas semanas, confirmando el interés que vuelve a generar una de las pruebas de ultradistancia más exigentes del mundo.

El listado de participantes refleja además el carácter internacional de la carrera. Hasta el momento están representadas 13 nacionalidades, con corredores procedentes, entre otros países, de Italia, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Bélgica y Suiza. Cerca de la mitad de los inscritos procede además de fuera de la provincia de Las Palmas, consolidando la capacidad de la prueba para atraer a participantes de diferentes puntos de España y del extranjero.

La participación femenina también mantiene una evolución positiva. Ocho mujeres figuran ya entre las inscritas, una cifra que se acerca al récord establecido el pasado año, cuando fueron 11 las corredoras que tomaron la salida. Entre ellas estará de nuevo la suiza Stephanie Strauss, quinta clasificada en su debut en 2025, mientras que otras atletas como la noruega Gro Siljan Hjukse o la belga Ann Andries afrontarán por primera vez el desafío grancanario.

Gáldar, una de las novedades de la undécima edición

La principal novedad de esta undécima edición será la incorporación de Gáldar al recorrido de la 360º The Challenge Gran Canaria. La inclusión del municipio del norte de la isla permitirá a los participantes descubrir nuevos escenarios desde el comienzo de un recorrido que mantiene la esencia de la prueba: orientación, resistencia y capacidad de gestión durante varios días.

La 360º Challenge es una de las pruebas más exigentes de España / Matias Novo

La 360º The Challenge Gran Canaria no es una prueba al alcance de cualquier deportista. Los participantes deberán afrontar más de 240 kilómetros y alrededor de 12.000 metros de desnivel positivo, con un tiempo máximo de 101 horas para completar el desafío.

El recorrido oficial solo se sabe diez días antes de la prueba

El recorrido será desconocido hasta diez días antes de la salida y no estará señalizado, por lo que los corredores deberán contar con experiencia en este tipo de pruebas y dominar herramientas de orientación, cartografía y navegación GPS. La carrera mantiene así una filosofía que la diferencia de otras pruebas de ultradistancia: no se trata únicamente de completar una larga distancia, sino de gestionar durante varios días el esfuerzo, el descanso, la alimentación y la navegación.

Las diferentes bases de vida repartidas por el recorrido permitirán a los participantes reponer fuerzas y recibir asistencia externa antes de continuar con el desafío.

Entre los participantes que regresarán en 2026 también figuran corredores con una amplia experiencia en la prueba. Francisco Benjumea, finisher en seis ediciones, volverá a enfrentarse al desafío grancanario, mientras que José Ramón Queiruga y José Fernando Carmona acumulan cinco participaciones completadas y regresarán nuevamente a una prueba que conocen en profundidad, pero que cada año brinda algo nuevo a los challengers.

La undécima edición de la 360º The Challenge Gran Canaria tendrá lugar del 4 al 8 de noviembre, y mantiene las inscripciones abiertas a través de la web oficial de la prueba para aquellos corredores que quieran afrontar uno de los desafíos más singulares de la ultradistancia.