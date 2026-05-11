SOCIEDAD
Bruno Oliveira, entrenador personal: "Los problemas de hombro no suelen ser por un déficit de fuerza"
El experto en fitness compartió en Instagram cuál es la verdadera causa de este tipo de lesión
No hay nada peor que una lesión física y una de las zonas más afectadas suele ser el hombro, debido a su gran movilidad. En esta articulación son frecuentes diversas lesiones, que pueden clasificarse en degenerativas, como las del manguito rotador, la tendinitis o el hombro congelado, y traumáticas, las luxaciones y las fracturas.
Los síntomas más comunes incluyen dolor agudo, debilidad y una reducción de la movilidad. Para prevenir esta situación, el entrenador personal Bruno Oliveira compartió en Instagram cuál es la verdadera causa de este tipo de lesión.
El experto en fitness empezó diciendo que "muchos problemas de hombro no son un déficit de fuerza, sino por un déficit de control".
El principal motivo que otorgó es que "la función del hombro no depende solo de producir fuerza, sino de organizarla".
"La estabilidad glenohumeral emerge de la interacción entre manguito rotador, control escapular y gestión proximal del tronco. Cuando ese sistema pierde coordinación, aumentan compensaciones, sobrecarga e irritabilidad mecánica", destapó a través de su cuenta de Instagram.
Algunos de los entrenamientos más habituales para potenciar el hombre tienen como objetivo:
- Centraje articular y coaptación glenohumeral
- Control escapulotorácico bajo carga
- Capacidad del manguito para modular fuerzas, no solo generarlas
- Tolerancia tisular y resiliencia mecánica
El entrenador personal aseguró que "un hombro eficiente no es el que más mueve, sino el que mejor controla el movimiento", ya sea en amplitud, velocidad y carga.
Por último, Bruno Oliveira quiso dejar claro que "la verdadera fuerza del hombro nace la de estabilidad".
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