Broken Arrow SkyRace será la carrera de trail con el mayor premio económico de la historia

El trail running vuelve a vivir un momento decisivo. La Broken Arrow Skyrace, una de las competiciones más prestigiosas y competitivas de Norteamérica, ha anunciado un acuerdo multianual con Nike ACG que cambiará el panorama del deporte a partir de 2026. La alianza no solo refuerza la proyección internacional de la prueba, sino que sitúa sus premios económicos en cifras nunca vistas para una carrera independiente dentro del trail.

Gracias a este nuevo patrocinio, la Broken Arrow pondrá en juego 150.000 dólares en premios, una cifra que la convierte en la carrera con mayor dotación económica del mundo fuera del circuito corporativo. Además, el ganador del evento principal —el Broken Arrow 23K— recibirá 30.000 dólares, el mayor premio individual otorgado actualmente por cualquier prueba de trail, superando incluso a algunos de los grandes referentes del calendario internacional, incluido el propio UTMB.

La organización ha detallado también que las otras dos distancias emblemáticas de la competición, el Ascent y el 46K, otorgarán 6.000 y 4.000 dólares a sus respectivos vencedores. Aunque estas cantidades están lejos del premio principal, refuerzan la estrategia de la carrera por profesionalizar el deporte sin perder su esencia montañera y su espíritu salvaje, elementos que han convertido a Broken Arrow en una cita de referencia para corredores de élite y amateurs desde hace años.

Nike se mete de lleno en el trail

Para Nike, el acuerdo supone una nueva incursión estratégica en el trail running a través de su línea ACG (All Conditions Gear), una división creada específicamente para quienes buscan aventuras y rendimiento extremo en la naturaleza. La marca lleva tiempo mostrando su interés por un sector en crecimiento acelerado, impulsado por una comunidad cada vez más global y por la entrada de nuevos actores que apuestan por la profesionalización del deporte.

La noticia llega en un momento clave para el trail, con un mercado en plena expansión, una visibilidad mediática inédita y un número creciente de atletas que buscan vivir de este deporte. La irrupción de premios de esta magnitud abre inevitablemente el debate sobre el futuro de las carreras independientes y su capacidad para competir con grandes empresas o circuitos que dominan el calendario internacional.

Llega el Broken Arrow Skyrace / BAS

Broken Arrow, sin embargo, parece apostar por un modelo propio, basado en la autenticidad, la relación con la comunidad y un entorno natural espectacular. La inyección de Nike ACG permitirá reforzar infraestructuras, elevar el nivel competitivo y atraer a más atletas internacionales, sin renunciar a su ADN.

Si algo demuestra este anuncio es que el trail running ha dejado de ser un deporte minoritario. Con premios récord, inversiones crecientes y un interés mediático en auge, la disciplina vive una transformación que puede marcar su evolución durante la próxima década. Y, de momento, la Broken Arrow Skyrace 2026 ya ha levantado la mano para liderar ese cambio.