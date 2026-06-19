Broken Arrow 2026 ofrece el mayor premio individual de la historia del trail al ganador

Este jueves arranca en Palisades Tahoe, California, la edición 2026 del Broken Arrow Skyrace, la carrera que ha cambiado las reglas económicas del trail running. El acuerdo multianual anunciado con Nike ACG el pasado diciembre se traduce esta semana en un prize pool de 150.000 dólares, la mayor dotación económica de cualquier carrera de trail independiente del mundo.

Solo el ganador del evento principal, el Broken Arrow 23K del próximo domingo, se embolsará 30.000 dólares: más que cualquier otra prueba de trail, incluido el UTMB.

Elhousine Elazzaoui, que en 2025 estableció el récord del curso en 1:43:53 y lleva este año el doblete de Zegama en el bolsillo, lidera las quinielas masculinas junto a Philemon Kiriago, a quien venció por cuatro segundos en un sprint final que todavía se recuerda. El keniano Patrick Kipngeno, ganador de la edición 2024, completa un trío con argumentos reales para ganar.

En la categoría femenina, Joyce Njeru defiende título y récord del curso (2:01:16) después de un inicio de temporada dominante en el World Cup de Changping. Anna Gibson y Tabor Hemming lideran la resistencia americana. Este año no habrá, prácticamente, representación élite española en la prueba estadounidense.

Nike ACG y la apuesta por el trail independiente

Para Nike, el acuerdo representa una entrada de peso en el trail de competición a través de su línea ACG (All Conditions Gear), diseñada para el rendimiento extremo en naturaleza. La marca no es nueva en el trail. Hay varios atletas de la élite mundial que corren con Nike Trail como Caleb Olson, Miao Yao o la joven española Gabriela Lasalle, pero su alianza estructural con Broken Arrow marca un punto de inflexión en cómo las grandes marcas se posicionan en el circuito independiente, lejos de otros calendarios como el UTMB World Series.

El prize money se distribuye entre las tres distancias principales: 102.200 dólares para el 23K (con premios hasta el décimo clasificado en cada género), 28.200 para el Ascent, que se corre este viernes como prueba del WMRA World Cup de subida pura, y 19.600 para el 46K del sábado.

Una semana histórica en Lake Tahoe

El Broken Arrow no llega solo. Palisades Tahoe, antiguo sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1960, acoge del 22 al 24 de junio el TrailCon, el festival de la industria del trail running más importante de Norteamérica, con paneles sobre dopaje, el debate olímpico del trail y la presencia de figuras como Katie Schide o Scott Jurek.

Y, una semana después, el 27 de junio, arranca el Western States 100 con la presencia, entre otros, del catalán Kilian Jornet que volverá a competir tras acabar 'tocado' en la última edición de Zegama.

Si el anuncio del pasado diciembre abrió el debate sobre la profesionalización del deporte, este fin de semana toca demostrarlo sobre el terreno. Con 150.000 dólares en juego y los mejores corredores del mundo en la línea de salida, el Broken Arrow Skyrace 2026 tiene todo para convertirse en la referencia de lo que el trail puede llegar a ser.