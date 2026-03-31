RUNNING
BRITA aterriza en el maratón de Berlín, el más multitudinario de Europa, con una medida que reducirá miles de botellas
La firma instalará estaciones de relleno en el Maratón de Berlín y ofrecerá agua filtrada gratuita para reducir el uso de plástico de un solo uso
BRITA se ha convertido en co-patrocinador y partner de hidratación del BMW Berlin-Marathon, una de las pruebas más multitudinarias y prestigiosas del mundo del running. Después de su experiencia en el Barcelona Open, donde logró eliminar decenas de miles de botellas de plástico de un solo uso, la marca traslada ahora ese mismo modelo a Berlín.
El maratón berlinés reunió en su última edición a más de 55.000 corredores de 160 países, además de cerca de 120.000 visitantes en la feria del evento y más de un millón de espectadores a lo largo del recorrido.
En ese contexto, BRITA estará presente también en la MARATHON EXPO y desplegará un sistema de hidratación basado en estaciones de rellenado y agua filtrada gratuita para corredores y asistentes.
La compañía quiere reducir miles de botellas de plástico durante la carrera y convertir la hidratación sostenible en una parte natural de la experiencia runner. Markus Hankammer, CEO del Grupo BRITA, lo resumió así: "Estamos orgullosos de convertirnos en partner del BMW BERLIN-MARATHON. Juntos, queremos hacer que el evento sea más sostenible".
En la misma línea, desde SCC EVENTS, organizador de la prueba, su managing director Christian Jost subrayó que esta alianza servirá para "marcar nuevos estándares en hidratación sostenible en el running".
El ejemplo del Barcelona Open
Entre 2024 y 2025, en el Barcelona Open de tenis, dispensó más de 23.100 litros de agua filtrada y evitó aproximadamente 71.700 botellas de plástico de un solo uso. Berlín aparece ahora como el siguiente gran banco de pruebas para consolidar un sistema que la empresa quiere hacer reproducible a escala internacional.
Además, la marca buscará la implicación directa de la comunidad corredora con el reto de Strava "BRITA - Own Your Clarity", activo durante abril. Quienes completen 42 kilómetros podrán entrar en el sorteo de diez dorsales para el BMW Berlin-Marathon y optar también a botellas de edición limitada STRAVA x BRITA LARQ Essential.
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