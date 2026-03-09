Brian Zaballos, entrenador personal: "Perder grasa es tan sencillo como entender esta simple ecuación"

Empieza la cuenta atrás para la operación bikini 2026, aunque ya hay muchos españoles que están manos a la obra. El objetivo es claro: intentar lucir un buen cuerpo durante las vacaciones del verano. Sin embargo, no es un reto nada fácil, pero gracias a las redes sociales, se pueden encontrar miles de consejos de entrenadores personales sobre lo que hay que hacer para llegar en plena forma física.

Uno de los últimos en pronunciarse al respecto ha sido el entrenador personal Brian Zaballos más conocido en TikTok como @brianzaballxs, quien ha publicado un vídeo en el que explica que haría si un día se levantará con diez kilos de más, con la meta de eliminarlos por completo en un máximo de tres meses.

El entrenador personal tiene claro que el deporte sería fundamental para llevar a cabo la transformación física, pero también hay que tener en cuenta la alimentación, pues es clave para mantener una salud física y mental óptima.

En primer lugar, Zaballos dejó claro que "perder grasa es tan sencillo como entender esta simple ecuación: A más B es igual a transformación, donde A es la sobrecarga progresiva y B el déficit calórico".

"Lo primero que haría sería buscar una rutina de entre cuatro y cinco entrenamientos por semana, y buscaría progresar cada día en repeticiones, pesos o incluso series, aumentando una de las tres sesiones", compartió en su cuenta de TikTok.

Asimismo, el entrenador personal explicó la importancia que tiene encontrar las denominadas "calorías de mantenimiento".

Por esta razón, el creador de contenido aseguró que "diseñaría una dieta que me permitiera estar en déficit de entre 400 y 800 calorías al día".

Con un entrenamiento adecuado y una dieta seguida, solo queda confiar en el proceso, que aunque lento, da resultados con disciplina. "Te aseguro que si lo haces valdrá mucho la pena", finalizó diciendo.