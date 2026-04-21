Brian Cox, actor (79 años): "Voy al gimnasio tres días por semana. Hay que cuidar el cuerpo, porque se está deteriorando"

A sus 79 años, el actor escocés Brian Cox sigue demostrando que la edad no tiene por qué ser un freno para mantenerse activo. Conocido por su larga trayectoria en cine, televisión y teatro, el intérprete asegura que una de las claves para conservar su energía y seguir trabajando es algo tan sencillo como mantener una rutina constante de ejercicio.

El actor, que alcanzó gran popularidad en los últimos años por su papel como Logan Roy en la serie Succession, explica que continúa acudiendo al gimnasio varias veces por semana. En concreto, entrena alrededor de tres días semanales.

En declaraciones al diario The Times, Cox resumió su filosofía de forma directa: el cuerpo se deteriora con el tiempo y, por ello, cree que es importante no rendirse y seguir cuidándolo.

Su compromiso con el ejercicio no es algo reciente; durante el rodaje de la película Troy, donde interpretó al rey Agamenón, el actor ya era habitual del gimnasio. Según recuerdan compañeros de reparto, Cox entrenaba prácticamente todos los días con el objetivo de mantener una presencia física imponente que encajara con su personaje en la épica histórica.

Uno de esos compañeros fue el actor y exluchador Nathan Jones, que compartió algunas anécdotas del rodaje en redes sociales.; explicó que coincidía a menudo con Cox en el gimnasio y destacó su carácter cercano, señalando que, pese a interpretar con frecuencia personajes duros o autoritarios en pantalla, fuera de cámara era una de las personas más amables y sencillas de la producción.

La actividad física también sigue formando parte de su preparación para proyectos actuales. En la película Glenrothan, por ejemplo, protagoniza una escena de pelea con el actor Alan Cumming en la que ambos terminan rodando por el suelo, una secuencia exigente que demuestra que Cox continúa dispuesto a asumir retos físicos a pesar de su edad.

Más allá del estado físico, el actor también considera que mantenerse activo le ayuda a cuidar su salud mental. Cox ha hablado en varias ocasiones de su preocupación por la demencia y explica que seguir trabajando es una forma de mantener la mente en funcionamiento.

Aprender nuevos guiones y enfrentarse a proyectos diferentes le obliga a ejercitar la memoria y la concentración. De hecho, Glenrothan no solo supone un nuevo papel en su carrera, sino también su debut como director.