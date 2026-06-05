Ni boxear ni correr: así es el entrenamiento militar que Mark Zuckerberg ha incorporado a su rutina

Mark Zuckerberg es el conocido creador de Facebook, un magnate de la tecnología que ahora ha revelado un secreto de su día a día: ha adoptado un entrenamiento especial gracias a uno de los militares más famosos de los Estados Unidos de América.

Mark Zuckerberg transforma su rutina con un entrenamiento especial

Zuckerberg ha incorporado a su rutina un entrenamiento especial de Jocko Willink, un antiguo miembro de los Navy SEAL, y el objetivo va mucho más allá de mejorar el físico: también consiste en desarrollar disciplina mental y resistencia.

El entrenamiento en cuestión se compone de los siguientes ejercicios: correr 1.6 kilómetros, hacer 100 dominadas, 200 flexiones, 300 sentadillas y al final hacer otra carrera de 1.6 kilómetros nuevamente. Pero lo más impactante es el 'handicap' que se aplica en el entrenamiento.

Zuckerberg no solo realizó todos esos ejercicios que ya suponen un gran desafío en sí, es que además lo hizo vistiendo un chaleco militar de 9 kilos de peso. Aunque el entrenamiento es adaptable según la persona, el modelo de Zuckerberg es especialmente duro.

Lo cierto es que el creador de Facebook lleva muchos años poniendo su cuerpo al límite: ya sea mediante artes marciales o pruebas de resistencia, Zuckerberg ha demostrado una y otra vez que es mucho más que un genio de la tecnología.

En esencia, la rutina se encarga de combinar una serie de ejercicios de fuerza, resistencia cardiovascular y trabajo mental. Y esto último es especialmente importante ya que permite a individuos como Zuckerberg aprender a trabajar bajo presión.

Además la idea principal del entrenamiento es que saber soportar el esfuerzo es tan importante como la fuerza pura que se ejecuta para realizarlo. Es decir, es una rutina basada en incrementar el aguante generalizado de la persona.

En definitiva, Zuckerberg propone un entrenamiento de élite realizado por anterioridad por uno de los militares más famosos de USA. Y es una demostración más de que ha sabido transformar por completo su imagen estos últimos años.