Arthur Joyeux-Bouillon y Laura Van Vooren conquistan la VDA de la UTMB en Val d'Aran

Las campanas de Vielha volvieron a sonar. El francés Arthur Joyeux-Bouillon se convirtió este sábado en el tercer ganador de la historia de la VDA, la distancia reina de la HOKA Val d’Aran by UTMB, al imponerse con autoridad en un recorrido que fue modificado por seguridad ante la amenaza de tormentas. Con un tiempo de 16 horas, 25 minutos y 48 segundos, Joyeux-Bouillon escribió su nombre en una edición marcada por el barro, el frío y el esfuerzo colectivo de los 652 corredores que tomaron la salida bajo una intensa lluvia.

La VDA 2025 pasó de sus 163 kilómetros y 10.000 metros de desnivel positivo a 142 km con 7.250 metros de ascenso acumulado, en un perfil igualmente exigente que mantuvo intacta la esencia de esta travesía por el corazón del Pirineo. A las 16:00 del viernes 4 de julio, el Ultra-Trail Village de Vielha fue testigo del inicio de una batalla épica contra el crono, la meteorología y uno mismo.

A las 8:25 de la mañana del sábado, el corredor francés cruzó la meta y tocó la icónica campana, símbolo del triunfo en la Val d’Aran. Detrás de él llegó el argentino Santos Gabriel Rueda, con un tiempo de 16:53:56. "Es impresionante correr toda la noche por la Val d’Aran", dijo visiblemente emocionado. El podio lo completó el español Arnau Seguí en 17:13:03, que logró la mejor clasificación nacional de la jornada.

En categoría femenina, el triunfo fue para la belga Laura Van Vooren, con una marca de 20:26:37. "Hoy es el mejor día de mi vida deportiva", expresó con lágrimas en los ojos tras cruzar la meta. Por detrás, una historia de superación: la china Yuanyuan Wu fue segunda en 20:38:22. "No tenía confianza en mí. He estado recuperándome de una lesión durante un año y solo quería terminar. Pero hoy peleé por mí misma y me gané", dijo la corredora, que reveló que ya se ha mudado a la Val d’Aran.

Tercera fue la rumana Anva Cinde en 22:11:23, que corrió con el radio roto y un bastón. "Me dolía todo, pero cada vez que veía a mi familia se me iban los dolores".

El cielo fue para Álex García y Rosa Lara

A las 10:00 del sábado arrancó la explosiva SKY Master, con sus 15 kilómetros y 800 metros de desnivel positivo. El valenciano Álex García Carrillo, con un UTMB® Index de 885, cumplió los pronósticos con un tiempo de 01:11:30. Le siguieron Adrián Ivars (01:15:52) y Andrés García Blanco (01:17:30).

En categoría femenina, Rosa Lara Feliu dominó con un crono de 01:24:43, por delante de Núria Tarragó (campeona en 2024, 01:33:17) y Cristina García (01:34:19).

Rosa María Feliu, vencedora de la SKY en Val d'Aran / UTMB

Jóvenes promesas y fiesta familiar

La SKY Promesas, para jóvenes de 16 a 19 años, tuvo lugar a las 9:30, con victoria de Flavien Brulin y Judith Soriano. Y, como complemento perfecto, el Trail Festival Baqueira Beret reunió a cientos de familias entre carreras infantiles, juegos y actividades al aire libre. Más de 100 niños entre 8 y 16 años participaron en la Corsa des Sanglièrs, una prueba no competitiva de 5 km que priorizó la diversión sobre el crono.

Última jornada con la EXP

El domingo 6, a las 8:00 horas, arrancará la última prueba de la HOKA Val d’Aran by UTMB®, la EXP de 32 km y 2.100 metros de desnivel positivo, con salida y llegada en Vielha. La guinda a un fin de semana que ha convertido al valle en el centro mundial del trail.