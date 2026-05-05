Born celebra el día del pilates con una clase desde las alturas en Barcelona

¿Quién se puede resistir a una clase de pilates con vistas a toda Barcelona? BORN, la firma española de moda deportiva, se suma a la celebración del Día Internacional del Pilates con un evento especial abierto al público en uno de los enclaves más icónicos de Barcelona.

La cita tendrá lugar el próximo martes 5 de mayo al atardecer en el rooftop del Hotel Eurostars Grand Marina, un espacio privilegiado suspendido sobre el puerto que ofrece algunas de las mejores vistas de la ciudad. La experiencia arrancará con una sesión de pilates y continuará con un recovery con food&drinks; donde, además, cada participante recibirá una camiseta exclusiva de BORN.

Siguiendo su apuesta por crear experiencias más allá del producto, BORN propone una sesión de pilates dirigida por Gemma (Gemmyoga), reconocida por su enfoque dinámico, abierta a todos los niveles. Coincidiendo con la puesta de sol, las asistentes practicarán con el mar como telón de fondo y la ciudad iluminándose poco a poco, en una atmósfera que invita a desconectar y reconectar a partes iguales. Tras la clase, la experiencia continúa con un after diseñado para disfrutar sin prisas.

Las participantes podrán relajarse en un espacio de picoteo con la participación de marcas como Alpro (yogures), B3tter (granola) y Matcha & Co. Freixenet se suma al cierre del evento con su propuesta de Cava 0.0, aportando el toque final a una velada pensada para compartir, brindar y generar comunidad. Este evento refleja la evolución de BORN hacia un universo que integra distintas disciplinas deportivas y momentos de vida activa, apostando por experiencias memorables en localizaciones únicas.