Born amplía su universo deportivo con nuevas líneas de running y pádel

Born da un paso más en su evolución como marca de moda deportiva y wellness. La firma española, anteriormente conocida como Born Living Yoga, ha presentado su nueva colección SS26, una propuesta con la que amplía su territorio natural más allá del yoga y se adentra en disciplinas como el running y el pádel, tanto para mujer como para hombre.

La nueva colección supone un punto de inflexión para la marca, que busca consolidarse como una referencia dentro del universo athleisure. En un contexto en el que el deporte forma cada vez más parte del estilo de vida diario, Born apuesta por prendas versátiles, cómodas y funcionales, pensadas para acompañar tanto el entrenamiento como la actividad cotidiana.

La colección SS26 combina deporte, diseño y tendencia a través de prendas suaves, transpirables y cómodas. La propuesta mantiene el ADN de la firma, muy vinculado al bienestar y al movimiento, pero incorpora un lenguaje más técnico y transversal, dirigido a un consumidor que busca rendimiento sin renunciar al estilo.

Born, la firma de moda wellness anteriormente conocida como Born Living Yoga, presenta su nueva colección SS26 / Juan Villasante

Uno de los grandes focos de esta nueva etapa es la cápsula Court, orientada a los deportes de raqueta. Born refuerza así su presencia en el pádel con una línea diseñada para el rendimiento en pista, con tejidos técnicos que favorecen la transpirabilidad, la libertad de movimiento y la durabilidad. La apuesta se acompaña además del patrocinio de jugadores de primer nivel como Álex Ruiz, Tamara Icardo y Sanyo Gutiérrez, referentes del circuito profesional.

La otra gran novedad es la llegada de la primera cápsula de running de la marca. Esta línea incluye prendas esenciales como shorts, tops y chaquetas ligeras, diseñadas para aportar comodidad, ligereza y transpirabilidad en cada zancada. La propuesta destaca también por una paleta de tonos vibrantes, en sintonía con la energía de la temporada primavera-verano. Según la firma, esta cápsula estará disponible a partir de la próxima semana.

Fundada en 2017 por Arianne Puig y Álvaro Roca, Born nació con el yoga como punto de partida, pero ha ido ampliando progresivamente su enfoque hacia otras disciplinas deportivas. Con esta nueva colección, la marca refuerza su objetivo de convertirse en una firma de referencia dentro del athleisure, combinando moda, comodidad, rendimiento y sostenibilidad.