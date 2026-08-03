Borja Yus, entrenador personal: "Si al hacer la rueda abdominal notas que toda la tensión se va a la zona lumbar y no al abdomen, probablemente la estás haciendo mal"

La rueda abdominal puede ser un ejercicio que dé muchos beneficios a nuestro trabajo abdominal... siempre y cuando se realice adecuadamente. Y eso es lo que ha querido tratar el entrenador personal, Borja Yus, en uno de sus vídeos más recientes.

Cómo hacer una rueda abdominal para conseguir los resultados que buscas y evitar lesiones

Para Borja, una señal de que la rueda abdominal no se está ejecutando correctamente aparece cuando la tensión se concentra en la zona lumbar en lugar de mantenerse principalmente en el abdomen. Si además surge dolor o resulta imposible evitar que la espalda se arquee, conviene detener el movimiento y reducir el recorrido.

Para realizar el entrenamiento como debe ser, Borja comenta los siguientes pasos clave:

Contraer el abdomen como si fuéramos conscientes de que vamos a recibir un puñetazo. Esta contracción ayuda a mantener activo el abdomen y a reducir la tensión innecesaria sobre la zona lumbar. A continuación, realiza un desplazamiento de la rueda poco a poco y hacia adelante. Es muy importante moverse como un bloque, sin dejar la cadera atrás respecto al resto del cuerpo. En esta secuencia es importante avanzar solamente hasta el punto en el que se pueda mantener el abdomen contraído y la espalda recta.

Un truco que Borja comparte para ir mejorando progresivamente en el ejercicio de la rueda abdominal es hacerlo contra una pared. De este modo, es más fácil controlar las distancias e ir ampliando el recorrido mientras se obtiene un mayor control sobre la extensión del abdomen y la espalda.

Hay que tener en cuenta que los consejos del entrenador van destinados a evitar múltiples lesiones que pueden derivar de una mala ejecución de la rueda abdominal; problemas como lumbalgia o una contractura muscular son una posibilidad real si el ejercicio no se ejecuta bajo las pautas adecuadas.

Una mujer midiéndose el abdomen / sport

Y como en muchos ejercicios, es uno de esos ejercicios en los que hacer más y más rápido no quiere decir mejor. El caso de la rueda abdominal presenta un modelo de entrenamiento en el que el dominio del mismo es clave para que dé frutos reales.

Piensa, al fin y al cabo, que si tu intención es trabajar el abdomen, carece de sentido que toda la fuerza que ejerces durante el ejercicio la extraigas de la zona lumbar. Ya no es una mera cuestión de evitar lesiones, es de cumplir con las metas que te marcas.

La rutina para lucir abdomen plano con un solo instrumento que me recomendó mi entrenador personal / Freepik

En este ejercicio, ampliar el recorrido o sumar repeticiones no sirve de mucho si se pierde el control de la postura. Es preferible realizar menos repeticiones, pero mantener el abdomen activo y evitar que la zona lumbar se arquee.

La progresión contra la pared permite dominar poco a poco el movimiento antes de intentar recorridos completos. La paciencia resulta fundamental: primero debe controlarse la técnica y después aumentar la dificultad.