Borja Yus, entrenador personal: "Perder grasa de forma localizada no es posible"

Tener unos abdominales fuertes ayuda a mejorar la estabilidad de la columna, la postura corporal y protege los órganos internos. De hecho, tonificar este grupo muscular previene molestias de espalda y reduce el riesgo de lesión. Además, estéticamente se trata de uno de los mayores objetivos para los deportistas.

No obstante, marcar abdominales no es tan sencillo como aumentar este tipo de ejercicios. Quemar la grasa de la barriga depende de otros factores como la alimentación, más allá de las sesiones de entrenamiento.

Abdominales / .

En este sentido, el cuerpo pierde grasa de manera generalizada y hacerlo de forma localizada no es posible. Sin embargo, cuando hacemos abdominales sí que estamos fortaleciendo el músculo subyacente. A este respecto, el entrenador personal Borja Yus (@borjayus) ha publicado un vídeo en redes sociales.

"No importa cuántas veces hagas esto, así nunca te quitarás la barriga", explica el preparador físico. Según el divulgador, no es lo mismo fortalecer el músculo que la pérdida grasa, aunque estés trabajando la misma zona: "Entrenando puedes elegir dónde ganar músculo, pero no puedes elegir de dónde perder grasa".

Guía para definir abdominales: dieta, ejercicios y consejos / .

Asimismo, puedes controlar la velocidad que pierdes grasa a través de una buena nutrición y rutina de entrenamiento. Ahora bien, el creador de contenido fitness recuerda que no es lo mismo. "Lo único que realmente puedes controlar es cómo de rápido pierdes grasa. Pero cuando la pierdes, la pierdes de todo el cuerpo", afirma Yus.

Para explicarlo, el entrenador personal plantea lo siguiente: "Piensa en tu grasa corporal como si fuera este recipiente. Si yo saco del lado izquierdo, no disminuye el lado izquierdo, sino que disminuye el nivel total. Y así es como funciona tu cuerpo".

No entender este concepto es uno de los errores más frecuentes entre los deportistas, y retrasa el progreso del entrenamiento. "Nos centramos en una zona concreta y no estamos viendo cómo está disminuyendo la grasa nivel general", avisa el creador de contenido. Por último, Yus recomienda "entrena fuerza para ganar músculo, controla tu alimentación para estar en déficit y no valores tu progreso únicamente por cómo te ves en el espejo".

Recientemente, el preparador físico ha vuelto a insistir que "no se puede perder grasa de una forma concreta". Según cuenta en su última publicación, "la grasa se pierde de todo el cuerpo. No hay atajos, no existen". Además del entrenamiento, los expertos coinciden en que los abdominales también se construyen con la dieta, no solo en el gimnasio.