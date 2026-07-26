Borja Yus, entrenador personal: "Si tu objetivo es ganar masa muscular, parar solo un minuto entre series es un error"

Si algo hemos aprendido quienes nos movemos entre las mancuernas y las sentadillas es que entrenar fuerte no es sinónimo de entrenar mejor. Y el entrenador personal Borja Yus lo resume en una frase que debería estar impresa en las paredes de cualquier gimnasio: "Si pasas más tiempo entrenando que descansando, lo estás haciendo mal."

Efectivamente: lo has leído bien. El descanso en el gimnasio, es decir, ese momento en el que respondes whatsapp’s, respiras hondo o simplemente esperas unos segundos para reponerte, es tan importante como la propia serie que acabas de terminar. Para entenderlo, Yus lo ha explicado a la perfección en uno de sus vídeos de Instagram.

Descansar un minuto no es suficiente

Cuando hacemos una serie exigente, el cuerpo entra en modo supervivencia: usa energía, recluta fibras musculares y pone al sistema nervioso a trabajar al máximo. Por eso, el entrenador recuerda que "cuando hacemos una serie, sobre todo si entrenamos intenso, el cuerpo necesita recuperarse antes de hacer la siguiente."

Durante esos minutos de pausa, tus músculos reponen fosfocreatina (la gasolina de esfuerzos explosivos), se estabiliza la frecuencia cardíaca y tu fuerza vuelve a niveles que te permiten realizar la siguiente serie con buena calidad.

Lo contrario también tiene consecuencias: "Si no nos recuperamos bien, lo que ocurrirá es que nuestro rendimiento caerá en picado y por tanto nuestras ganancias de masa muscular serán menores", dice Yus. Es decir, descansar poco no te hace más disciplinada, sino que te hará progresar menos.

Diferentes tipos de mancuernas / SPORT

Muchas veces pensamos que descansar poco es más eficiente o nos hace entrenar más intenso. Pero según el entrenador, "si al terminar tu serie descansas sólo entre 30 segundos y 1 minuto, está frenando tu progreso."

En el gimnasio debemos de descansar más tiempo

Y es que para la mayoría de personas que buscan mejorar fuerza y masa muscular, dice Yus que un tiempo inferior a 2 minutos no será suficiente para recuperarnos. Y aquí llega la sorpresa: quienes entrenan fuerte de verdad, es decir, con pocas repeticiones y cargas altas, pueden necesitar incluso de 3 a 5 minutos entre series, tal y como dice.

La recomendación más común para progresar de forma óptima en fuerza y músculo está entre 3 y 4 minutos de descanso. Es el punto ideal en el que el cuerpo recupera lo suficiente para rendir al máximo, pero sin que el entrenamiento se eternice.

Ahora bien, Yus también matiza (y aquí nos da un buen respiro), que "aunque sea lo óptimo para ganar fuerza y músculo no quiere decir que sirva para todo el mundo. Si sólo tienes una hora para entrenar, quizás tienes que comprimir este tiempo de descanso para así poder hacer más ejercicios."