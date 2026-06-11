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Borja Yus, entrenador personal, advierte: "Deja de hacer así tu press de pecho con mancuernas"

El entrenador nos enseña cómo hacer press de pecho con mancuernas

Borja Yus

Borja Yus / SPORT

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David Cruz

David Cruz

El press de pecho con mancuernas es uno de los ejercicios más habituales en gimnasios; a diario vemos a muchas personas realizar esta técnica de forma muy desfavorable, por lo que Borja Yus, entrenador personal muy popular en redes sociales, ha intentado ayudarnos en su último vídeo.

Borja destaca dos errores muy habituales a la hora de hacer este ejercicio. ¿Cuáles son?

  1. No coloques los brazos completamente abiertos. Generarás demasiada tensión en los hombros y podrás correr el riesgo de hacerte daño. Lo mejor es cerrarlos un poco y hacer el press de pecho con mancuernas de forma diagonal.
  2. Las mancuernas no deben subir completamente rectas; el movimiento debe ser en diagonal, sacando pecho y formando una especie de arco.

Según explica el entrenador, estos pequeños ajustes permiten que el músculo pectoral trabaje de forma mucho más eficiente, además de reducir el estrés que soportan las articulaciones del hombro.

De esta forma, no solo se mejora el rendimiento durante el ejercicio, también disminuye el riesgo de lesiones a medio y largo plazo.

Otros aspectos importantes que muchos entrenadores han recomendado sobre el press de pecho con mancuernas es mantener los omóplatos retraídos durante todo el movimiento. Esta posición ayuda a estabilizar la perte superior del cuerpo y favorece una mejor activación del pecho.

Asimismo, recomienda apoyar firmemente los pies en el suelo para ganar estabilidad y evitar compensaciones innecesarias, sobre todo si no tenemos todavía el conocimiento para hacer la técnica correcta.

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Con este vídeo, Borja Yus recuerda que levantar más peso no siempre significa entrenar mejor. En muchas ocasiones, una técnica incorrecta provoca que otros grupos musculares asuman pate del trabajo, reduciendo la eficacia del ejercicio sobre el pectoral. Por ello, aconseja priorizar la ejecución correcta antes de aumentar la carga.

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