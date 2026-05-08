Borja Yus, entrenador personal: "No importa cuántas veces hagas esto, así nunca te quitarás la barriga"

Queda poco más de un mes para que comience el verano, y muchas personas comienzan a entrenar con el objetivo de marcar abdominales. No obstante, hacer este tipo de ejercicios no quema la grasa de la barriga.

La pérdida de grasa localizada no es posible, ya que el cuerpo pierde grasa de forma generalizada. Al hacer abdominales, lo que estamos haciendo es fortalecer el músculo subyacente.

En este sentido, el entrenador personal Borja Yus(@borjayus) ha publicado un vídeo en redes sociales explicando este proceso. "No importa cuántas veces hagas esto, así nunca te quitarás la barriga", comienza el experto.

"Entrenando puedes elegir dónde ganar músculo, pero no puedes elegir de dónde perder grasa", detalla Yus. Durante la publicación, el preparador físico comenta que cuándo haces un ejercicio trabajas ese músculo, pero no pierdes grasa de la misma zona.

"Lo único que realmente puedes controlar es cómo de rápido pierdes grasa. Pero cuando la pierdes, la pierdes de todo el cuerpo", afirma el divulgador fitness.

Para ello, el creador de contenido sugiere el siguiente ejemplo: "Piensa en tu grasa corporal como si fuera este recipiente. Si yo saco del lado izquierdo, no disminuye el lado izquierdo, sino que disminuye el nivel total. Y así es como funciona tu cuerpo".

Mancuernas en un gimnasio / SPORT.es

Por este motivo, muchas personas sienten que no progresan. "Nos centramos en una zona concreta y no estamos viendo cómo está disminuyendo la grasa a nivel general", advierte el entrenador.

Finalmente, Borja Yus recomienda fijarse en estos aspectos: "Entrena fuerza para ganar músculo, controla tu alimentación para estar en déficit y no valores tu progreso únicamente por cómo te ves en el espejo".