Borja Yus, entrenador personal: "Lo estás haciendo bien si pasas más tiempo descansando que entrenando en el gimnasio"

El entrenador personal y experto en entrenamiento de fuerza, Borja Yus, ha dado una lección a quienes van al gimnasio con la idea de que descansar es malo. En un vídeo publicado en sus redes sociales, afirma que "si pasas más tiempo descansando que entrenando en el gimnasio, lo estás haciendo bien".

Esta frase resume una de las claves más importantes y menos comprendidas del entrenamiento de fuerza: el descanso entre series no es opcional, es imprescindible si lo que buscas es ganar músculo y aumentar tu fuerza. ¿Por qué es tan importante? Él mismo lo desgrana.

Por qué el descanso es imprescindible

Yus sabe que el descanso entre series no es opcional sino imprescindible. "No descansar lo suficiente entre series puede estar limitando tu progreso y frenando tus ganancias de masa muscular", asegura en este nuevo vídeo. El motivo es simple: con el descanso entre series le damos al músculo el tiempo necesario para que se recupere del esfuerzo que acabamos de realizar en la serie anterior.

Si cuando entrenas descansas solo 1 minuto entre series, por ejemplo, lo estás haciendo mal. Yus asegura que nunca podrás entrenar intenso si no descansas el tiempo suficiente. El minuto entre series se ha convertido en norma para muchos, pero la ciencia del gimnasio señala cuándo te frena sin que lo notes.

Cuánto tiempo debes descansar

Para sacarle el máximo partido a los ejercicios, se debe descansar, como mínimo, 2 minutos, pudiendo llegar incluso a 3 o 4 minutos en ejercicios multiarticulares pesados como el peso muerto, la sentadilla o el press de banca. Yus explica que deberías descansar al menos dos minutos entre series para que tu fuerza no caiga en picado.

Para ganar músculo, además de una dieta equilibrada, una buena hidratación y dormir bien por las noches, entre series debemos descansar lo que necesitemos para rendir con garantías en la siguiente serie, lo que en la práctica se traduce en descansos de, al menos, unos dos minutos.

Lo que dice la ciencia

El entrenador personal también comparte un estudio que comparó a gente que descansaba 1 minuto con gente que lo hacía 3 minutos. Los dos grupos de personas hicieron la misma rutina física durante 8 semanas con el objetivo de obtener unos resultados fiables basados en un mismo hábito en el gimnasio.

El primer grupo experimentó un crecimiento del 2,8% en sus bíceps, del 0,5% en sus tríceps y del 6,9% en sus cuádriceps, siendo este el músculo que más mejoró experimentó. Por otro lado, el grupo que descansó 3 minutos entre series experimentó resultados mucho mejores: un crecimiento del 5,4% en sus bíceps, del 7% en sus tríceps y del 13,3% en sus cuádriceps.