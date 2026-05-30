Borja Yus, entrenador personal: "Estás haciendo mal la plancha si pasan más de 30 segundos y no te cansas"

La plancha es uno de los ejercicios más populares para fortalecer el abdomen y el core. Y es precisamente por eso que el entrenador personal Borja Yus explica que si no te cansas haciendo la plancha, probablemente la estés haciendo mal.

Acorde a cuanto explica Borja, la clave se encuentra en que si pasados los primeros 30 segundos de la plancha apenas notas cansancio o una carga en la zona abdominal, debe existir algún problema con tu ejecución.

Para solventar este problema, Borja da la clave que permite hacer una plancha perfecta: alejar más los puntos de apoyo. Esto quiere decir que hay que aumentar la distancia que existe entre los antebrazos y los pies.

Al generar ese espacio, el abdomen se ve forzado a trabajar mucho más para generar equilibrio y conseguir una postura adecuada que permita aguantar la presión de la plancha. Con esto, te aseguras de que la zona abdominal se active mucho más.

Eso sí, una vez realices estos ajustes, tus planchas cambiarán por completo: si antes podías aguantar durante todo 1 minuto, es bastante probable que una vez empieces a trabajar como explica el entrenador personal el proceso se te haga mucho más duro.

Lo que Borja también quiere dar a entender es que por mucho que aguantes haciendo una plancha... eso no quiere decir que estés trabajando bien tu cuerpo. Al contrario, el experto considera que una plancha corta pero más intensa genera mayores beneficios.

Al fin y al cabo, de poco sirve la plancha si precisamente las partes que mejor trabaja son las que menos se benefician al final del ejercicio. Por ello, una revisión de la plancha puede marcar un antes y un después en tus entrenamientos.

En definitiva, si crees que al poder estar completando tus planchas sin apenas cansarte estás ejecutando un ejercicio de alta intensidad por encima de la media... puede que en realidad haya un problema claro de base. Con los consejos de Borja, tus planchas mejorarán significativamente.