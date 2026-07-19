Borja Yus, entrenador personal: "Para ganar músculo, no hay que llegar al fallo en todas las series"

Durante años, entrenar hasta el fallo muscular ha sido considerado una de las claves para ganar masa muscular. La idea de completar cada serie hasta no poder mover un kilo más se ha popularizado tanto en gimnasios como en redes sociales. Sin embargo, un reciente vídeo publicado por el entrenador personal Borja Yus cuestiona esta creencia y explica que la ciencia apunta en otra dirección.

En su publicación de Instagram, el especialista sostiene que no siempre es necesario agotar por completo el músculo para estimular su crecimiento. De hecho, asegura que detener una serie cuando todavía podrían hacerse una o dos repeticiones más puede ofrecer prácticamente los mismos resultados, pero con una fatiga mucho menor.

Una mujer realizando una sentadilla / sport

Para respaldar esta afirmación, Yus hace referencia a un estudio realizado con 18 participantes. En él, cada persona entrenó una pierna hasta el fallo muscular, mientras que con la otra finalizaba la serie cuando aún era capaz de realizar entre una y dos repeticiones adicionales. Este diseño permitió comparar ambos métodos en el mismo individuo y eliminar muchas de las diferencias que suelen existir entre personas.

Los resultados sorprendieron a los investigadores. Según explica el entrenador, la pierna que dejó esas repeticiones "en reserva" aumentó el tamaño del cuádriceps aproximadamente un 7%. La otra, entrenada siempre hasta el fallo, registró prácticamente el mismo crecimiento muscular. La principal diferencia apareció en otro aspecto: el nivel de fatiga generado tras el entrenamiento.

"La pierna que paraba justo antes del fallo aumentó el cuádriceps aproximadamente un 7%, mientras que la pierna que entrenó hasta el fallo también aumentó un 7%. La diferencia fue que entrenar hasta el fallo produjo mucha más fatiga", explica Borja Yus en el vídeo.

Una persona haciendo pesas / EFE

A partir de estos datos, el entrenador concluye que quienes buscan ganar músculo no necesitan llevar absolutamente todas las series al límite. En muchos casos, detenerse cuando todavía queda una o dos repeticiones posibles permite lograr una hipertrofia similar, reduciendo al mismo tiempo el desgaste físico y facilitando la recuperación para las siguientes sesiones.

Eso sí, Yus matiza que el fallo muscular sigue teniendo utilidad en determinadas circunstancias. En su opinión, puede ser especialmente interesante para personas que están empezando a entrenar y todavía no saben calcular con precisión cuánto margen les queda antes de alcanzar su límite real.

"Muchas personas piensan que solo pueden hacer una repetición más cuando realmente les quedan cuatro o cinco", señala el entrenador. Precisamente por eso considera que realizar alguna serie hasta el fallo puede servir como referencia para aprender a identificar esa sensación y ajustar mejor la intensidad en futuras sesiones.

El mensaje final del experto no es eliminar el fallo muscular de la rutina, sino utilizarlo con criterio. Según explica, el objetivo debería ser entrenar siempre muy cerca del límite, pero sin necesidad de alcanzarlo en todas las series, ya que eso permite mantener un estímulo eficaz para el crecimiento muscular sin acumular una fatiga innecesaria.

Con ello, Borja Yus desmonta una de las ideas más extendidas en el entrenamiento de fuerza y recuerda que progresar no depende únicamente de sufrir más en cada ejercicio, sino de aplicar una estrategia que combine intensidad, recuperación y constancia a largo plazo.