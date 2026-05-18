Borja Yus, entrenador personal: "Si descansas menos de dos minutos entre series, estás frenando el crecimiento muscular"

Creemos de forma errónea que el entrenamiento de fuerza depende del peso que se levanta o del número de repeticiones, pero el tiempo de descanso entre series también juega un papel decisivo. Lo ha explicado el entrenador personal Borja Yus, quien determina este como uno de los errores más frecuentes entre aquellos que debutan en el gimnasio.

El experto explica que muchas personas creen que entrenar rápido y enlazar ejercicios sin apenas descanso mejora los resultados, cuando en realidad tiene el efecto contrario: "si cuando vas al gimnasio pasas más tiempo entrenando que descansando, lo estás haciendo mal".

Según explica, descansar únicamente entre 30 segundos y 1 minuto después de cada serie impide que el músculo se recupere correctamente y reduce el rendimiento en el siguiente esfuerzo que vaya a hacer.

Esto termina provocando una caída en la intensidad del entrenamiento, limitando las ganancias de fuerza y masa muscular que son esenciales en un entrenamiento de fuerza.

Imagen de un gimnasio / Sport

El entrenador recuerda que, después de una serie exigente, el organismo necesita tiempo para recuperar energía y preparar el sistema neuromuscular. Por eso, considera que "en la mayoría de los casos, un tiempo inferior a dos minutos será insuficiente para recuperarnos".

Si estás buscando hipertrofia y mejorar el rendimiento general, Borja Yus recomienda descansar entre dos y tres minutos entre series.

En cambio, quienes entrenan fuerza máxima con pesos elevados, pueden necesitar pausas todavía mayores, de entre 3 y 5 minutos. Razón por la que muchas veces vamos al gimnasio y vemos a personas paradas: en realidad están descansando.

Aún así, Borja insiste en que no existe una fórmula válida para todos y depende del nivel físico, el tipo de ejercicio o el tiempo disponible para entrenar, lo cual pueden modificar estas recomendaciones: "lo mejor siempre será tener algo adaptado a ti".