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ENTRENAMIENTO

Borja Yus, entrenador personal, advierte: "Para obligar a tu cuerpo a mejorar, tendrás que exigirle un poco más cada semana"

El especialista revela las claves para llevar el entrenamiento al siguiente nivel

Borja Yus, entrenador personal

Borja Yus, entrenador personal

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Ramón Baylos

Ramón Baylos

Una de las claves en las que más se incide desde el gremio de entrenadores personales tiene que ver con la importancia de ser constante en las rutinas y hábitos saludables que hayas creado recientemente.

Pero también en la idea de que a veces es necesario intentar llevarlos un poco más allá con el tiempo para notar más beneficios. Algo que el experto Borja Yus ha defendido en una de sus últimas publicaciones.

La tesis que sostiene es simple y directa: para obligar a nuestro cuerpo a mejorar, es necesario que seamos un poco más exigentes con él cada semana. Algo que está vinculado a incrementar los esfuerzos que hagamos en el entrenamiento de manera progresiva.

Según Borja Yus, nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir; una afirmación que es más importante de lo que parece. La clave está en que el cuerpo está pensado para adaptarse al esfuerzo que hagamos en cada momento.

Esto implica que, si hacemos las mismas repeticiones o los mismos tipos de ejercicio, nuestro cuerpo aprenderá a adaptarse a ellos hasta llegar a estancarse. Esa es la razón por la que muchas personas no notan mejoría en el gimnasio.

Y es que el especialista recuerda que un entrenamiento progresivo no solo se puede hacer en cuanto al peso, sino también en relación con el número de repeticiones de cada ejercicio o las series como tal.

Otro de los factores importantes que Borja Yus defiende a la hora de mejorar nuestra forma física es intentar hacer bajadas controladas en cada repetición para obligar al cuerpo a destinar más esfuerzo a cada ejercicio.

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Como resumen, el especialista asegura que lo esencial es intentar "que el entrenamiento sea un poco más difícil" con el paso de las semanas. De esta manera, evitaremos que nuestro cuerpo se estanque a largo plazo y siga centrándose en el crecimiento muscular de manera progresiva.

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