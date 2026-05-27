ENTRENAMIENTO
Borja Yus, entrenador personal, advierte: “No utilices la almohadilla al hacer sentadillas”
Borja Yus avisa de que usar la almohadilla al realizar sentadillas puede restar estabilidad a la barra y aumentar el riesgo de lesión
Borja Yus ha lanzado una advertencia muy concreta en uno de sus vídeos sobre entrenamiento: usar la almohadilla en la barra al hacer sentadillas puede parecer una solución cómoda, pero en realidad puede ser contraproducente. Aunque muchas personas la colocan para evitar molestias en la espalda, el entrenador sostiene que ese accesorio puede hacer que la barra quede menos estable y aumente el riesgo de perder seguridad durante el ejercicio.
Más inestabilidad, menos control
La idea que defiende Yus es sencilla: si la barra no se apoya con firmeza sobre la espalda, el cuerpo pierde parte del control que necesita para ejecutar bien la sentadilla. Esa inestabilidad puede traducirse en una técnica peor, más dificultad para mantener la postura correcta y, en consecuencia, más riesgo de lesión.
En lugar de ayudar, la almohadilla puede acabar interfiriendo en un gesto que exige precisión y buena colocación. El entrenador insiste en que la solución no pasa por “suavizar” la barra con un accesorio, sino por aprender a colocarla correctamente.
Cuando la barra está bien apoyada, el ejercicio resulta más estable, el movimiento se vuelve más limpio y la progresión es más segura. Ese punto es clave, porque una sentadilla bien ejecutada permite ganar fuerza y masa muscular, hacerlo de forma incorrecta no sólo no ayuda, sino que puede ser perjudicial.
Cómo mejorar la técnica
La propuesta de Borja Yus, compartido en uno de sus vídeos en redes sociales, se centra en corregir la posición de la barra para evitar dolor sin depender de la almohadilla. Eso implica colocarla en el punto adecuado de la espalda, mantener una postura sólida y trabajar con una técnica que permita repartir mejor la carga.
De esa forma, el cuerpo soporta el peso con más naturalidad y el entrenamiento gana calidad. Además, este enfoque tiene otra ventaja: obliga a la persona a prestar atención a la mecánica real del ejercicio. Muchas veces las molestias no vienen de la sentadilla en sí, sino de una mala colocación, de una falta de movilidad o de una carga excesiva.
Corregir esos detalles suele ser mucho más efectivo que añadir accesorios para tapar el problema: si haces sentadillas con barra, aprende a realizar el ejercicio correctamente y no utilices almohadilla.
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