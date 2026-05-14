Borja Yus, entrenador personal, advierte: "Si utilizas la almohadilla al hacer sentadillas aumentas el riesgo de hacerte daño"

¿Usas almohadillas habitualmente para apoyar la barra durante las sentadillas? No eres el único, ya que se ha convertido en una práctica habitual en muchos gimnasios. Sin embargo, el entrenador personal Borja Yus ha lanzado una seria advertencia sobre este accesorio que emplean miles de personas como tú durante sus entrenamientos de fuerza.

Lo ha hecho a través de una publicación de Instagram, explicando que usar almohadilla al hacer sentadillas puede ser contraproducente al aumentar el riesgo de lesión, sobre todo cuando se manejan cargas elevadas.

"No utilices la almohadilla al hacer sentadillas", escribió el entrenador en su perfil. Según explicó en el vídeo, la mayoría de personas recurre a este accesorio para evitar molestias en la zona de los hombros o el cuello, pero el resultado puede ser el contrario al esperado.

La almohadilla genera una superficie menos estable para apoyar la barra sobre la espalda. Esto hace que el peso tenga más movimiento durante la ejecución del ejercicio, obligando al cuerpo a compensar continuamente su posición, algo que puede afectar a la técnica y aumentar el riesgo de hacerse daño.

Borja Yus insiste en que la clave es aprender a colocar correctamente la barra y mejorar la postura durante el ejercicio.

Una buena colocación permite repartir la carga de forma más eficiente y reducir la presión incómoda que muchos sentimos al comenzar a practicar sentadillas.

También recuerda que este ejercicio es uno de los más completos para trabajar piernas, glúteos y core, pero es imprescindible contar con el control técnico: priorizar la estabilidad y la ejecución antes que la comodidad inmediata son tan solo algunos consejos.

En el vídeo, que encontrarás sobre estas líneas, Borja Yus profundiza un tema sobre el que se debe hablar más en gimnasios. Centros en los que muchos intentan dar consejos sobre técnica sin la correspondiente formación.