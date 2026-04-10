Borja Yus, entrenador personal, sobre hacer mal las planchas: "Si apenas te cansas, pasas más de 30 segundos en esa posición y no notas el abdomen"

Las planchas son uno de los ejercicios más completos sin equipamiento. Con este entrenamiento, activas un gran número de músculos al mismo tiempo. Además, para hacerlas solo necesitas un espacio superior al tamaño de tu cuerpo para poder estirarte.

Este ejercicio isométrico está de moda, pero hay muchas personas que suelen hacerlo de manera errónea. Borja Yus, entrenador personal y divulgador sobre fitness, ha compartido un detalle técnico en redes sociales que mejorará tus resultados.

"¿Estás haciendo mal la plancha abdominal?", pregunta en redes sociales. En este caso, el experto señala que la duración no es tan importante si estás practicando el ejercicio sin dificultad, especialmente si no sientes ninguna activación.

Hacer plancha durante 5 minutos, por ejemplo, no es adecuado si el objetivo es ganar fuerza / El Confidencial

"Si cuando haces planchas apenas te cansas, pasan más de 30 segundos en esa posición y notas el abdomen, presta atención a esto", advierte el profesional del entrenamiento. Para Yus, estas señales indican que no estás empleando la postura correcta.

Para solucionarlo, el experto en fitness sugiere una corrección fácil, pero que requiere concentración: "Aleja los puntos de apoyo, que en este caso son los antebrazos y la punta de los pies, consiguiendo así generar mucha más tensión en la zona central".

Con este cambio, el abdomen trabaja con mayor intensidad al aumentar la distancia entre las extremidades. No obstante, es probable que al implementar este mecánica tengas que reducir el tiempo de tus series.

"Y de esta manera pasarás de estar un minuto tranquilamente en posición de plancha a no poder aguantar más de 30 segundos", afirma Borja Yus en su Instagram. Como en la mayoría de ejercicios, es importante priorizar la calidad que la cantidad.

La biomecánica ayuda a que los entrenamientos sean más eficientes. Esta modificación no solo mejora el ejercicio, fortalece la musculatura de los abdominales y reduce el riesgo de lesión.