Borja Quiroga, nefrólogo: "Lo ideal es hacer entre 90 y 150 minutos de cardio a la semana"

Mantenerse activo y cuidar la alimentación puede marcar una enorme diferencia en la salud y en la longevidad. O al menos eso es lo que dice el nefrólogo Borja Quiroga, quien ha puesto el foco en una proteína poco conocida, pero fundamental para frenar el envejecimiento del organismo: la proteína klotho.

En una entrevista concedida en el podcast Cómo comes, de la Cadena SER, el nefrólogo explicó que esta hormona, producida principalmente por los riñones, actúa como un potente protector celular y está estrechamente relacionada con nuestros hábitos diarios.

La proteína klotho fue descubierta en 1997 por el investigador japonés Makoto Kuro. Sus estudios demostraron que los ratones que carecían de esta sustancia envejecían de forma acelerada y fallecían apenas unos meses después de nacer, mostrando síntomas propios del envejecimiento.

Según Quiroga, la buena noticia es que la producción de esta proteína puede estimularse con cambios muy sencillos en el estilo de vida: "cuando dejo de hacer deporte y cuando vuelvo a hacerlo, regenero klotho. Ojo a eso, porque está al alcance de todos".

Borja Quiroga, médico especialista en Nefrología. / José Luis Roca

El experto recomienda hacer entre 90 y 150 minutos semanales de ejercicio cardiovascular combinándolo con ejercicios de fuerza.

Además, destacó una investigación reciente que concluye que las personas que practican 90 minutos de ejercicio isométrico a la semana pueden aumentar fácilmente su esperanza de vida hasta en 4 años.

Las recomendaciones coinciden con lo que lleva diciendo la Organización Mundial de la Salud, que advierte de que el sedentarismo incrementa entre un 20% y un 30% el riesgo de mortalidad prematura.

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Y como no, la alimentación juega un papel decisivo. Quiroga aconseja reducir al máximo los alimentos ultraprocesados por su elevado contenido en fósforo inorgánico, un aditivo presente en muchos productos industriales que sobrecarga los riñones y disminuye la producción de klotho.