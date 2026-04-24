Borja Quiroga, nefrólogo, desvela cuánto tiempo semanal de cardio recomienda para mejorar la salud renal

El reconocido nefrólogo Borja Quiroga ha revelado la cantidad ideal de ejercicio cardiovascular que todos deberíamos incluir en nuestra rutina semanal para potenciar la salud, especialmente la renal. Los ejercicios de fuerza son muy importantes, pero no hay que olvidar el cardio.

La clave de los minutos de cardio

En una reciente intervención, Borja Quiroga ha subrayado la importancia de movernos de forma constante, algo que va más allá de modas pasajeras y se basa en evidencias científicas sólidas. Quiroga apunta directamente a un rango práctico: entre 90 y 150 minutos semanales de actividad aeróbica.

No se trata de sesiones maratonianas, sino de esfuerzos moderados como caminar rápido, nadar o pedalear que se pueden dividir en varios días. Según comenta, esta dosis activa la producción de klotho, una hormona clave que protege los riñones y frena el envejecimiento prematuro.

Además, el nefrólogo insiste en no olvidar el entrenamiento de fuerza, que complementa perfectamente al cardio. Algunos estudios recientes, que el experto menciona, demuestran que combinar ambos, con al menos 90 minutos de ejercicios isométricos a la semana, puede alargar la esperanza de vida hasta cuatro años en ciertos pacientes.

Borja Quiroga, médico especialista en Nefrología. / José Luis Roca

Imagina: unas sentadillas o flexiones regulares son capaces de multiplicar tus años de vitalidad, y no es una exageración: es una evidencia científica. Estas recomendaciones encajan con guías oficiales como las de la OMS, que sugieren 150 minutos de actividad moderada.

Pero Quiroga adapta estas recomendaciones a la realidad diaria, reconociendo que cualquier movimiento cuenta más que el sedentarismo total. En su propia rutina, él prioriza tres sesiones semanales de una hora, mezclando cardio y fuerza, más alguna escapada de running.

El impacto en los riñones (y más allá)

Para Quiroga, el ejercicio no es solo para el corazón o los músculos; revitaliza directamente los riñones al elevar esa klotho protectora. Deja de entrenar y baja; retoma y se regenera, algo al alcance de cualquier persona que quiera entrenarse con constancia.

Otros beneficios de realizar ejercicio de forma rutinaria incluyen menor riesgo de diabetes, infartos o demencias, convirtiendo estos minutos en una inversión inmejorable para el futuro.