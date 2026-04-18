Borja Núñez, experto en medicina deportiva: "Cada entrenamiento tiene su tipo ideal de zapatilla"

El calzado es una parte fundamental del equipamiento deportivo. Escoger bien este material es importante para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento. Las zapatillas son clave, ya actúan como apoyo y amortiguan los impactos en las articulaciones.

Los corredores más experimentados saben que tener más de un par de zapatillas de running puede marcar la diferencia. No obstante, algunos runners ven esta inversión en material como algo innecesario o una cuestión estética.

En este contexto, Borja Núñez, experto en medicina deportiva y rehabilitación, ha compartido un vídeo en redes sociales explicando la importancia de las zapatillas en la vida de un deportista.

El running, más de moda que nunca / AMAZFIT

"No es lo mismo hacer series rápidas, fortalecer el pie o correr largas distancias. Cada entrenamiento tiene su tipo ideal de zapatilla", explica el especialista en su publicación de Instagram.

Además, utilizar la misma zapatilla puede provocar una aceleración del desgaste de la amortiguación. Es decir, el calzado puede dejar de absorber el impacto, sometiendo a un exceso de estrés a las articulaciones y los músculos.

La espuma es un elemento indispensable para las zapatillas, pero necesita un tiempo de recuperación para volver a recuperar su forma original. En este caso, si sales a correr todos los días con las mismas zapatillas reduces el descanso de este material.

Por otra parte, la rotación de calzado deportivo favorece las variaciones biomecánicas que alivian las cargas sobre el pie. "Si vamos a hacer un entrenamiento de series rápidas podremos buscar una zapatilla muy reactiva con placa de carbono, que nos va a propulsar hacia adelante", explica el doctor.

En su lugar, para trabajar la fuerza del pie, el traumatólogo sugiere utilizar unas zapatillas barefoot. Por último, Núñez recomienda unas zapatillas maximalistas para realizar tiradas largas y acumular menos fatiga.