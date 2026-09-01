Borja Maldonado, entrenador: "El entrenamiento de fuerza no es solo para deportistas, es una herramienta clave de salud, especialmente a partir de los 35-40 años"

Hacer ejercicio físico es uno de los elementos claves para aumentar la longevidad. Especialmente, para cumplir años con buena salud y mayor calidad de vida. No obstante, cuando se habla de tener una vida longeva, los expertos destacan la importancia de mantener la fuerza y la autonomía durante la mayor cantidad de tiempo posible.

Más allá de la estética, el ejercicio físico es fundamental para tener una vida saludable. A este respecto, el entrenamiento de fuerza desarrolla la masa muscular, ayuda a preservar la movilidad, mejorar el equilibrio y retrasar la aparición de algunas enfermedades.

Además, levantar peso es un factor indispensable para prevenir la sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular que aparece con la edad. En este contexto, la revista Woman ha entrevistado al entrenador Borja Maldonado, activities manager en David Lloyd Zaragoza.

Según el preparador físico, el ejercicio anaeróbico es esencial a partir de los 35 años. "El ejercicio anaeróbico es aquel que se realiza a alta intensidad y durante periodos cortos de tiempo. En este tipo de esfuerzo, el cuerpo no utiliza principalmente el oxígeno para obtener energía, sino sistemas internos rápidos como la fosfocreatina y la glucosa almacenada en el músculo", comienza el experto.

Un hombre haciendo dominadas / .

"Dicho de forma sencilla: es el tipo de ejercicio que nos exige mucho en poco tiempo, como levantar peso, hacer un sprint o realizar movimientos explosivos", asegura el especialista fitness. El profesional de David Lloyd Zaragoza comenta en qué casos recomienda este tipo de ejercicios.

"Como entrenadores, recomendamos el ejercicio anaeróbico cuando el objetivo es ganar fuerza y masa muscular, mejorar potencia, velocidad y rendimiento, fortalecer huesos, tendones y articulaciones y mantener un cuerpo funcional con el paso de los años", apunta Maldonado.

Peso muerto a una pierna / 5

Según el entrenador, "la evidencia científica es clara: el entrenamiento de fuerza no es solo para deportistas, es una herramienta clave de salud, especialmente a partir de los 35-40 años". Por este motivo, levantar peso y aumentar la masa muscular y fuerza mejora el metabolismo y previene la osteoporosis.

Además, entrenar fuerza mejora el control de la glucosa. Sin embargo, es importante que los principiantes tengan la supervisión de un profesional para evitar lesiones. Finalmente el citado medio recoge los cinco ejercicios anaeróbicos favoritos de Maldonado: sentadilla, peso muerto, flexiones, dominadas y press por encima de la cabeza.