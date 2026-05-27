El 'boom' de la montaña dispara los rescates: “Saber cuándo no salir también es seguridad”

La montaña vive un auge imparable. Senderismo, trail running, escapadas familiares, actividades al aire libre y deportes en plena naturaleza han ganado protagonismo en los últimos años, especialmente desde la pandemia. Pero ese crecimiento también tiene una cara menos amable: cada vez hay más incidencias y más rescates en el medio natural.

Los datos expuestos esta semana en La Seu d’Urgell durante una jornada de concienciación organizada por Recco junto a los Bombers de la Generalitat de Catalunya reflejan una tendencia clara. Según explicó Oriol Vilalta, subinspector del GRAE de Bombers, los rescates en el medio natural en Catalunya han aumentado un 32,6% desde 2019: de 1.440 actuaciones se ha pasado a 1.909 en 2025.

A nivel estatal, las cifras de los servicios de montaña de la Guardia Civil también apuntan a un incremento cercano al 30% desde 2020.

El mensaje de los especialistas es contundente: la prevención sigue siendo la mejor herramienta. Planificar la ruta, consultar la previsión meteorológica, adaptar la actividad al nivel físico y técnico de cada persona, llevar el material adecuado y saber renunciar a tiempo pueden marcar la diferencia. “Saber cuándo no hacer una actividad también forma parte de la seguridad”, recordó Vilalta durante la jornada.

Los equipos de rescate alertan, además, de un fenómeno cada vez más habitual: personas que acceden al medio natural sin la preparación suficiente o que intentan replicar actividades vistas en redes sociales o realizadas por deportistas profesionales sin tener la experiencia ni la condición física necesarias.

“Hay que saber valorar si las condiciones son realmente las adecuadas y entender que no siempre estamos preparados para afrontar una determinada actividad”, añadió el subinspector del GRAE.

Grupo de rescate de montaña / Marc-Etxaniz-Pal

La recomendación ante cualquier incidencia también es clara: llamar al 112 lo antes posible. Actuar rápido permite activar antes los recursos de emergencia y mejorar las opciones de localización y asistencia.

La importancia de Recco

La jornada también sirvió para mostrar cómo la tecnología está transformando la búsqueda de personas desaparecidas. Uno de los sistemas que gana peso es Recco, desarrollado originalmente en 1983 para rescates en avalanchas y hoy adaptado a búsquedas durante todo el año, tanto en nieve como en senderos, bosques o zonas naturales.

El sistema funciona mediante detectores y reflectores. Estos últimos no necesitan batería y pueden ir integrados en chaquetas, cascos, mochilas o zapatillas. Si una persona desaparecida lleva un reflector, los equipos de rescate equipados con detectores RECCO pueden localizarla con mayor rapidez.

Durante la demostración, Bernat Carola, instructor de Recco, enfermero de Bombers de la Generalitat y del Sistema d’Emergències Mèdiques, explicó el funcionamiento del detector RECCO SAR para helicóptero, una herramienta pensada para rastrear grandes superficies en poco tiempo.

“No es solo una herramienta pensada para esquiadores. Cualquier persona que salga a la montaña a practicar deporte o actividades al aire libre equipada con un reflector puede ser localizada mediante el sistema RECCO SAR”, señaló.

- / Marc-Etxaniz-Pal

La capacidad del sistema se resume en una imagen muy gráfica: “En solo un minuto podemos cubrir una superficie equivalente a hasta 30 campos de fútbol”, destacó Carola.

Colaboración entre territorios

Actualmente existen 45 detectores RECCO SAR instalados en todo el mundo, uno de ellos en Catalunya, en Olot, y otro en Andorra. Su despliegue en el Pirineo refuerza una red de colaboración clave entre equipos de rescate y organismos de distintos territorios, especialmente en una zona estratégica donde confluyen España, Francia y Andorra.

Vilalta subrayó que estas tecnologías no sustituyen a los métodos habituales, sino que los complementan.

“Tecnologías como Recco nos permiten disponer de una caja de herramientas mucho más potente para afrontar búsquedas en grandes espacios de montaña y reducir el tiempo necesario para localizar a una persona desaparecida”, explicó.

El auge de la actividad outdoor obliga, por tanto, a un doble enfoque: más cultura de seguridad entre los usuarios y más recursos para los equipos de emergencia. La montaña está más viva que nunca, pero también exige más responsabilidad que nunca.