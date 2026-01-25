Bonnet y Gachet-Mollaret mandan en Arinsal: la Comapedrosa Andorra abre con una Vertical de referencia

La Comapedrosa Andorra tiene ese punto de montaña que no necesita artificios: un valle que aprieta, un trazado que obliga y una meta donde el cuerpo llega con la verdad por delante. En Arinsal, la 15ª edición de la Copa del Mundo de Esquí de Montaña ISMF Comapedrosa Andorra levantó el telón con una Vertical Race que volvió a estar a la altura de lo que se espera de una cita consolidada, exigente y reconocible.

El escenario fue claro desde el inicio: 700 metros de desnivel concentrados en un recorrido directo entre la base de la pista Les Marrades y los pies de La Capa. Una subida que no engaña. No hay lectura táctica que suavice la pendiente: aquí la carrera se resume en eficiencia, gestión y capacidad para sostener el esfuerzo cuando el margen desaparece y el cronómetro empieza a decidirlo todo.

En la categoría masculina, el nombre volvió a ser el mismo. Rémi Bonnet sumó una nueva victoria en Arinsal y lo hizo ampliando una racha que ya es historia en esta montaña: quinta Vertical consecutiva en la Comapedrosa Andorra, y sexto año seguido logrando como mínimo un triunfo en Andorra, después de imponerse también en la Individual de 2025. Su tiempo fue de 27’21’’.

Pero esta vez no fue un paseo. Bonnet ganó con menos margen del habitual: 9 segundos sobre el austríaco Paul Verbnjak, segundo. El italiano Matteo Sostizzo completó el podio con +33’’, tras superar en el sprint final al francés Samuel Equy, cuarto con +41’’.

Y en clave española, la noticia lleva nombre y posición. Antonio Alcalde firmó una quinta plaza de peso en una jornada de máxima exigencia, cruzando con +47’’ y confirmando que la Vertical en Arinsal no perdona, pero sí recompensa el nivel cuando la subida se convierte en un duelo de ritmo sostenido.

Bonnet, además, ganó con contexto añadido. “He estado con fiebre estos últimos días, por lo que ha sido difícil entrenar, pero por fin esta mañana me he sentido mejor. No estaba al 100%, pero la cabeza lo tenía bien y sé que me puedo empujar a mí mismo si tengo la cabeza bien”, explicó el suizo tras la llegada. Y remató con la lectura competitiva de quien sabe exactamente dónde se juega: “sé que hoy no he tenido mucho margen con el resto de corredores, el plan era estar delante y he hecho el trabajo para ganar la carrera”.

En la carrera femenina, la montaña volvió a hablar francés. Axelle Gachet-Mollaret dominó con autoridad para sumar su cuarta Vertical en Arinsal (tras las victorias de 2021, 2022 y 2023; en 2024 no pudo competir por maternidad). La campeona paró el crono en 31’44’’ y dejó a su compatriota Emily Harrop segunda con +55’’. El podio lo completó la austríaca Sarah Dreier con +1’13’’, mientras que el top 5 se cerró con Margot Ravinel (+1’42’’) y la italiana Giulia Murada (+1’51’’).

Gachet-Mollaret también puso palabras a la jornada: “Ha sido una carrera bonita, y en un circuito bonito. La verdad es que ha sido una buena carrera y contenta que hemos podido hacerla con sol”.

Y en Arinsal no hay tiempo para bajar pulsaciones: este lunes llega la Sprint Race, segunda cita del fin de semana y con un aliciente mayor que el propio formato. Es modalidad olímpica, y la Comapedrosa Andorra se convierte en uno de esos últimos tests reales antes del gran objetivo de invierno: los Juegos Olímpicos de Milán–Cortina, en febrero.