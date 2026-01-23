Boí Taüll, el último test olímpico del skimo: así será la Copa del Mundo 2026

Boí Taüll volverá a ser, a finales de enero, ese lugar donde el esquí de montaña deja de ser una épica silenciosa para convertirse en un deporte de estadio. La estación de la Vall de Boí acoge la ISMF World Cup Skimo Boí Taüll 2026 los días 31 de enero y 1 de febrero, última parada del circuito regular antes de los Juegos de Milano Cortina. Traducido: un examen con nieve real para medir cómo llegan las selecciones a la gran cita olímpica.

La estación tiene 4 itinerarios de skimo y 150 cañones para asegurar nieve. El fin de semana se centra en las dos disciplinas que debutan como olímpicas: el esprint y los relevos mixtos.

En Boí Taüll, el esprint es puro “high intensity”: alrededor de tres minutos de esfuerzo, con un desnivel positivo máximo de 70 metros y un trazado compacto pensado para que el público lo vea casi entero desde la base.

Arranca con un tramo suave, enlaza con una subida sostenida hacia la zona de “zetes” y obliga a un primer cambio para cargar los esquís y afrontar un tramo a pie. Tras ese sector, el trazado se empina con escalones tallados sobre nieve compactada, llega un segundo cambio y una última rampa dura antes del descenso: un tramo de nieve virgen, curvas rápidas y un remate final en llano donde el patinador decide.

Boí Taüll estrenó los los Relevos Mixtos de Skimo / liqenstudio

Los relevos mixtos, por parejas (hombre y mujer), mezclan estrategia y precisión. El recorrido abre con metros de ascenso progresivo hasta esos mismos 70 metros, baja por una pala ancha de pendiente moderada para lanzar la velocidad y vuelve a buscar las “zetas” con una subida exigente que desemboca en un tramo a pie breve pero intenso. El cierre, en descenso técnico hasta el punto de relevo, premia a quien sea capaz de bajar con control sin perder ritmo: aquí no basta con ir fuerte, hay que entregar bien.

A falta de cierre definitivo de inscripciones, la organización maneja la cifra de unos 180 participantes —entre atletas y técnicos— de 28 países, en una semana que mueve a unas 400 personas acreditadas.

Oriol Cardona, entre los favoritos en Boí Taüll

En clave española, el foco apunta a Oriol Cardona, vigente campeón mundial de esprint y subcampeón mundial en relevos mixtos. Es una de las figuras de referencia de la selección estatal. Viene de ganar la prueba de la Copa del Mundo en Courchevel y, con la clasificación olímpica ya confirmada, es uno de los atletas más sólidos del panorama internacional y con opciones de brillas en ambas disciplinas.

El español Oriol Cardona ganó la competición de la Copa del Mundo de sprint disputada en Courchevel / EFE

También estará presente Ana Alonso, ya con plaza olímpica y que se ha consolidado en las últimas temporadas como una de las deportistas más regulares del circuito internacional de esquí de montaña.

También asoman nombres de futuro como Ot Ferrer y Maria Costa, ambos clasificados para Milano Cortina. Su presencia en los Juegos se confirmó a raíz de los buenos resultados obtenidos en la primera prueba del circuito de la Copa del Mundo disputada en Solitude (Estados Unidos), decisiva en el tramo final del periodo de clasificación olímpica, que permitió a la selección estatal asegurar la segunda plaza olímpica tanto en categoría masculina como femenina.

El esprint se disputa el 31 (8.45-12.00) y los relevos mixtos, el 1 (8.50-12.15), con clausura y ceremonia de premios a las 13.00 en la estación. Además, toda la competición se podrá seguir en directo a través de TV3.