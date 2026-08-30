Blandine L’Hirondel hace historia en el UTMB: primera mujer que gana por debajo de 22 horas

Blandine L’Hirondel conquistó el UTMB 2026 en casa, en Francia y vestida por una marca francesa, Kiprun, con una actuación que terminó desbordándola emocionalmente antes incluso de alcanzar Chamonix. La francesa cruzó la meta en 21:54:49, 26ª de la clasificación absoluta, y se convirtió en la primera mujer de la historia del UTMB en bajar de las 22 horas.

No puede hablarse de récord directamente comparable con ediciones anteriores. La organización modificó el recorrido por las condiciones previstas y eliminó el paso por Pyramides Calcaires, una variación de alrededor de tres kilómetros respecto al trazado inicialmente planteado. La carrera mantuvo, en cualquier caso, dimensiones plenamente UTMB: 173,6 kilómetros y 9.700 metros de desnivel positivo.

El contexto también favoreció registros muy rápidos. Tras jornadas mucho más complicadas durante la semana del Mont-Blanc, el UTMB encontró condiciones meteorológicas especialmente buenas para correr, con un terreno y unas temperaturas que permitieron sostener ritmos altísimos. La clasificación masculina, con un tiempo estratosférico de Ben Dhiman, ya había dejado a diez hombres por debajo de las veinte horas y la prueba femenina siguió la misma tendencia.

De un duelo abierto a una carrera de una sola mujer

L’Hirondel no necesitó sentenciar desde los primeros kilómetros. En Courmayeur todavía tenía a Rachel Entrekin relativamente cerca. La francesa marcó 9:13:54 y la estadounidense llegó apenas 4:21 después. En Refuge Bertone, Entrekin consiguió incluso reducir la diferencia hasta 3:26.

Fue el último momento en el que la carrera pareció realmente abierta. A partir de ahí, Blandine empezó a transformar pequeñas ventajas en minutos. En Refuge Bonatti ya tenía 9:08 sobre Entrekin; en Arnouvaz, 13:20. Después llegó una de las subidas que terminó marcando la carrera.

En el Grand Col Ferret, techo del UTMB, L’Hirondel coronó en 12:31:21. Entrekin pasó en 12:46:54: 15:33 de diferencia. La francesa había encontrado un ritmo al que su principal rival ya no podía responder.

Blandine L'Hirondel, la corredora más en forma / UTMB

Y todavía faltaba el golpe definitivo. En el tramo hacia La Fouly, Blandine elevó la renta hasta 23:45. Lo que unas horas antes había sido un pulso empezó a parecer una sentencia. Conforme avanzaba hacia Champex, Trient y Vallorcine, la pregunta dejó de ser quién ganaría y pasó a ser hasta dónde podía llevar la francesa su actuación.

Las lágrimas llegaron antes que Chamonix

La dimensión de la victoria terminó alcanzándola antes incluso de la meta. En la subida hacia La Flégère, Blandine ya corría llorando. Todavía quedaba completar el último sector y descender hacia Chamonix, pero sabía que la vuelta al Mont Blanc prácticamente estaba en sus manos.

L'Hirondel subliendo a la Flegère antes de ganar UTMB / UTMB

La meta confirmó una cifra extraordinaria: 21:54:49. Más allá de cualquier comparación entre trazados distintos, el registro abrió una frontera inequívoca: ninguna mujer había completado antes el UTMB por debajo de las 22 horas.

Y hubo un componente simbólico difícil de ignorar: una corredora francesa, ganando en Francia y con Kiprun, una marca francesa, delante de un público que la recibió como la nueva campeona de la vuelta al Mont Blanc.

Entrekin, segunda por 94 segundos

Si la victoria se resolvió con antelación, la pelea por detrás mantuvo el suspense prácticamente hasta Chamonix. Rachel Entrekin, campeona de Cocodona, había planteado una carrera agresiva también en los avituallamientos. En Courmayeur apenas permaneció unos minutos y salió sin cambiarse, tratando de eliminar cualquier tiempo muerto. Durante buena parte del UTMB esa estrategia le permitió consolidarse en segunda posición.

Pero Emily Schmitz empezó a aparecer desde atrás. La corredora de HOKA protagonizó una enorme segunda mitad. Fue recortando una diferencia que había llegado a ser considerable hasta colocarse a solo 2:21 de Entrekin en Les Tseppes. Después de más de 18 horas de carrera, el segundo puesto volvía a estar completamente abierto.

Schmitz llegando a meta en Chamonix en tercera posición felicitada por Entrekin / Franck ODDOUX

Entrekin resistió por muy poco. Terminó segunda en 22:15:54 y Schmitz fue tercera en 22:17:28. Tras 173,6 kilómetros, apenas 1:34 separó la plata del bronce. El podio dejó además tres marcas diferentes: Kiprun con Blandine, Norda con Entrekin y HOKA con Schmitz.

Los grandes tiempos no terminaron en el podio. Careth Arnold, de Altra, fue cuarta en 23:05:20; Jazmine Lowther, de Arc'teryx, quinta en 23:21:55; y Katarzyna Dombrowska sexta en 23:27:34.

El podio femenino de la UTMB 2026 / Franck ODDOUX

Lucy Bartholomew volvió a completar el UTMB en séptima posición con 23:44:29, mientras Antonina Iushina fue octava en 23:49:58. Anne-Cécile Thévenot terminó novena en 24:02:00 y Anne-Sofie Pollestad cerró las diez primeras con 24:04:56.

La profundidad de los tiempos ayuda a dimensionar la edición. Las buenas condiciones permitieron correr muchísimo, pero incluso sobre el recorrido modificado seguían esperando 173,6 kilómetros y 9.700 m+. Más que hablar de récords entre trazados diferentes, el UTMB 2026 dejó una fotografía del extraordinario nivel alcanzado por la élite femenina.

La reina Courtney abandonó

La carrera llegó además condicionada por la ausencia de una de sus grandes referencias. Ruth Croft, campeona vigente hasta este sábado, anunció pocos días antes que no tomaría la salida. Físicamente se encontraba preparada, pero explicó que su cabeza y su corazón querían estar en otro lugar.

Courtney Dauwalter sí decidió intentarlo. Llegaba después de Hardrock y ni ella ni su equipo sabían cuánto podía pesar todavía aquel esfuerzo. Terminó abandonando, pero posteriormente defendió la decisión de haberse colocado el dorsal antes que contemplar el UTMB desde fuera: “¿Cómo lo sabes si no lo intentas?”, resumió.

Y no fue la única gran favorita que se quedó por el camino. También se retiraron Fuzhao Xiang y Eszter Csillag, ambas situadas entre las diez mejores corredoras de la lista previa por UTMB Index. La dureza del UTMB volvió a imponerse incluso en una jornada meteorológicamente favorable.

Ese contexto no rebaja un centímetro la carrera de L’Hirondel. Mientras varias de las principales aspirantes desaparecían de la clasificación, la francesa no solo llegó hasta Chamonix: terminó abriendo más de veinte minutos sobre la segunda y atravesando una barrera temporal que ninguna mujer había cruzado antes.

Clàudia Tremps pasó de pelear con las mejores al DNF

La gran esperanza española durante buena parte de la noche fue Clàudia Tremps. La corredora de On empezó realmente bien: pasó octava en Col de Voza, novena en Saint-Gervais y se mantuvo durante horas alrededor del top 10.

En Les Contamines marcó 3:14:38 y en La Balme 4:19:07. Seguía en posición de aspirar a un resultado importante, pero a partir de Bertone comenzaron las señales preocupantes. Una parada de alrededor de cinco minutos la hizo perder varias plazas y su progresión se frenó.

En Bonatti era 15ª. En Grand Col Ferret cayó hasta la 17ª plaza, con 14:29:02. Después se confirmó el abandono.

Horas más tarde llegó la explicación.“Hoy no ha sido mi mejor día, desde la salida algo no funcionaba del todo bien, pero por cabezota yo, hasta que me he doblado el tobillo malo, y he empezado a compensar”, explicó Tremps. La española todavía trató de continuar, pero la situación terminó siendo inviable: “Luego sí que al cabo de 30 km hemos decidido parar”.

El abandono tuvo especial impacto porque durante buena parte de la noche Tremps había estado realmente cerca de las diez mejores. No fue únicamente un bajón de rendimiento: el problema en un tobillo que ya tenía tocado y la posterior compensación terminaron condicionando definitivamente su carrera.

También abandonó Aroa Sío, otra de las principales opciones españolas y segunda representante nacional durante buena parte del primer tercio.

Roser Nicolau y Carolina Palacio, primeras españolas en meta

Con Tremps y Sío fuera, las primeras españolas que consiguieron completar toda la vuelta fueron Roser Nicolau y Carolina Palacio. Nicolau llegó a Chamonix en 35:18:35, como 88ª mujer y 582ª de la general. Palacio terminó 93ª femenina y 629ª absoluta en 35:51:49.

El UTMB femenino terminó dejando dos historias paralelas. Una fue la de Entrekin y Schmitz, separadas por apenas 94 segundos después de más de 22 horas. La otra perteneció enteramente a Blandine L’Hirondel.

La francesa empezó acompañada, encontró su momento después de Courmayeur, convirtió Ferret y La Fouly en puntos de ruptura y terminó llorando antes incluso de ver Chamonix. El cronómetro se detuvo en 21:54:49.

No hacía falta llamarlo récord para entender lo sucedido. Por primera vez, una mujer había bajado de las 22 horas en el UTMB.