Blanca Pombal, entrenadora personal: “La diferencia entre caminar por la mañana o por la tarde es mayor de lo que parece”

Mucha gente sale a caminar cuando puede, pero el problema con esto es que hacerlo demasiado tarde puede acabar afectando incluso al sueño. La entrenadora personal Blanca Pombal ha explicado por qué la hora del paseo importa mucho más de lo que parece de primeras.

Todo lo que debes saber sobre caminar por la mañana o la tarde

Obviamente, el mero hecho de caminar se ha popularizado por lo accesible que es como método de ejercicio y los muchos beneficios que ofrece: una mejor salud cardiovascular, mejor salud articular y movilidad, control de peso y mucho más.

Además, lo que en muchas ocasiones pasa por alto y que Blanca destaca en especial es el impacto en nuestra salud mental; caminar ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo y capacidad de concentración, además de que también reduce estrés y ansiedad.

Por todo esto, la experta ha hablado acerca de cómo afecta a nuestro cuerpo si salimos a caminar por la mañana o si lo hacemos a otra hora del día. Y es que algo que posiblemente muchos desconozcan es que salir a caminar muy tarde puede tener consecuencias negativas.

Caminar descalzo, clave para la salud / EFE

Según expone Blanca, el cuerpo debe estar relajado por la noche para poder conciliar el sueño. No obstante, si uno opta a salir a caminar tarde y además lo hace a un ritmo elevado, activará el cuerpo de tal manera que la caminata dificultará el proceso de dormir.

Por eso, señala a mañana y tarde como las principales alternativas; por la mañana se encuentran la mayor parte de beneficios a nivel de salud, pues ayuda a regular el ritmo circadiano al mismo tiempo que activa el cuerpo, e incluso mejora el sueño y ayuda a crear una constancia en el día a día.

A caminar por la tarde, la experta le atribuye mayormente un efecto terapéutico; el motivo de esto es que al caminar después de toda la rutina diaria, lo que se consigue es reducir el nivel de estrés y hacer que el cuerpo empiece a relajarse.

En definitiva, debes salir a caminar a la hora que más beneficios te vaya a proporcionar considerando tu rutina. Y para finalizar con todo esto, Blanca recomienda una alimentación post caminata basada en carbohidratos, proteínas y una buena hidratación. Ahora ya tienes todas las claves para exprimir al máximo tus paseos.