Blanca Pombal, entrenadora personal: "Caminar a las 6 de la tarde ayuda a eliminar el estrés acumulado durante el día"

Las caminatas son una actividad física clave para la salud física y mental. Este ejercicio tiene múltiples beneficios para el cuerpo, a cualquier hora del día. No obstante, la entrenadora Blanca Pombal destaca que hacerlo en un momento u otro puede marcar la diferencia.

La experta en cambio físico ha concedido una entrevista a la revista Telva, donde señala la efectividad del método 6-6-6. Esta rutina es accesible para el todo el mundo, solo hay que tener en cuenta el momento del día y llevar una alimentación equilibrada.

"Caminar a paso ligero fortalece el corazón y favorece la salud vascular", comienza la entrenadora. Blanca resalta que caminar "ayuda a aumentar el gasto energético diario y mejora la sensibilidad a la insulina".

Además, también "reduce la inflamación y mejora el sistema inmune". Por otra parte, caminar también sirve para mejorar la salud mental y el estado de ánimo. De hecho, es un buen ejercicio para comenzar el día por estas razones.

Un chico y una chica caminando / .

"A las 6 de la mañana te ayuda a regular el ritmo circadiano, aumenta la sensación de logro y te ayuda a activarte por la mañana, además favorece la consistencia la regularidad y mejora el sueño", explica la entrenadora al citado medio.

Ahora bien, los expertos en salud son conscientes de que la mañana puede ser una franja horaria complicada para hacer deporte. También es importante tener un buen descanso, por lo que dependiendo de la rutina diaria de cada persona es mejor un momento u otro.

En caso contrario, Pombal comenta que salir a caminar por la tarde puede ofrecer otro tipo de beneficios: "A las 6 de la tarde ayuda a eliminar el estrés acumulado durante el día".

Sin embargo, posponer demasiado el entrenamiento puede afectar negativamente. "Si se hace muy tarde, puede afectar al descanso, ya que te activa", advierte la especialista.