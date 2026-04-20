Blanca Pombal, entrenadora personal: "Caminar a las 6 de la mañana mejora el sueño y activa tu cuerpo"

Caminar se ha convertido en uno de los hábitos más recomendados por expertos en salud y bienestar. Sin embargo, no solo importa hacerlo, sino también cuándo. Según la entrenadora Blanca Pombal, hacerlo a primera hora del día puede marcar una gran diferencia tanto a nivel físico como mental.

"A las 6 de la mañana aumenta la sensación de logro, te ayuda a activarte y mejora el sueño", explica la experta. Un sencillo gesto que no requiere equipamiento ni preparación compleja, que puede influir directamente en el ritmo biológico del cuerpo, favoreciendo un descanso más reparador por la noche.

Uno de los principales beneficios de caminar es su impacto cardiovascular. A paso ligero, fortalece el corazón y mejora la circulación, ayudando a mantener una buena salud vascular. Además, incrementa el gasto energético diario, contribuyendo a regular el peso y mejorar la composición corporal.

Pero estos efectos van más allá de lo físico. Caminar también tiene un fuerte componente mental. La exposición a la luz natural por la mañana ayuda a regular el estado de ánimo, mejora la concentración y reduce los niveles de estrés y ansiedad, por lo que comenzarás el día con más energía y claridad mental.

Caminar descalzo, clave para la salud / EFE

Blanca Pombal también destaca que este hábito puede potenciarse siempre que se combine con ejercicios de fuerza y una alimentación adecuada.

En este sentido, después de una buena caminata, la entrenadora recomienda incluir carbohidratos de calidad y proteínas para favorecer la recuperación muscular, además de mantener una correcta hidratación.

Aunque el método conocido como '6-6-6' propone caminar a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, Pombal señala que la clave está en la constancia. Si bien la mañana ofrece ventajas como las que hemos señalado (incluyendo la regulación del ritmo circadiano), caminar por la tarde puede ayudar a liberar el estrés acumulado.

Sin embargo, advierte de que hacerlo demasiado tarde puede interferir en el descanso, sobre todo si el el ejercicio es de intensidad alta.