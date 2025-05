Blanca Alabau bate su propio récord, navegando a casi 60 kilómetros por hora

La windsurfista española Blanca Alabau ha vuelto a escribir su nombre en la historia del deporte al batir su propio récord mundial de velocidad en la disciplina de wind foil. Durante el Campeonato del Mundo de Velocidad celebrado en La Palme, Francia, Alabau alcanzó una velocidad promedio de 31,66 nudos (casi 60 km/h) sobre una distancia de 500 metros, superando así su anterior marca personal y mundial.

“Estoy que no me lo creo, lo he intentado muchísimas veces y por fin lo he conseguido”, confesó la deportista visiblemente emocionada tras su hazaña.

Tras dos años de persistente trabajo, en los que no cesó de buscar las condiciones perfectas, finalmente se dieron los factores ideales: viento fuerte, mar plano y un avanzado desarrollo técnico de su equipo. Este conjunto de elementos, sumado a su determinación y experiencia, hicieron posible la histórica marca.

El logro consolida a Blanca Alabau como referente mundial en una disciplina que cada vez gana más protagonismo en el windsurf profesional, y es un paso más en su ya impresionante trayectoria como campeona del mundo.