Bill Hartman, experto entrenador, sobre cómo perder grasa a partir de los 50: "Lo más importante es mantener la rutina"

Existen muchos mitos sobre qué porcentaje de grasa corporal se debe alcanzar en ciertas edades, lo cual puede poner en riesgo la propia salud física de la persona, según el experto Bill Hartman.

El entrenador personal lo dejaba caer en una entrevista para ¨Men'sHealth¨, donde revelaba que muchos hombres intentan mantener un 7% de grasa corporal durante largos periodos de tiempo.

No obstante, Bill Hartman aseguraba que esto no es una meta realista en ningún caso, y tampoco recomendable para los hombres que superen los 50 años de edad por los riesgos de los que hablábamos antes.

Como contraargumento, el especialista propone que a partir de estas edades deberíamos intentar estar entre un 10% y un 15% de grasa corporal; desmarcándose así de esa idealización que existe sobre la figura del culturista.

Por otro lado, el experto reconoce que esto último también es una tarea difícil si no se tienen en cuenta ciertos hábitos a construir, empezando por entrenar la fuerza de manera regular.

Y es que muchos estudios coinciden en que lo más importante para mantener a raya la grasa corporal tiene que ver con el incremento muscular; algo para lo que también es indispensable mantener una buena alimentación.

Además de esto, Bill Hartman destaca el tercer factor imprescindible de la ecuación: descansar bien para fomentar una buena regeneración muscular. De esta manera, el experto aconseja forjar una rutina que siga estos tres elementos de forma sostenida en el tiempo.

De hecho, esto sería lo más importante para el entrenador personal: en este tipo de procesos, es crucial ser constantes de cara a conseguir ciertos objetivos, y más aún a partir de los 50.