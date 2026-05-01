Ni bicicleta estática ni pasear: este es el mejor ejercicio para la salud cardiovascular sin ir al gimnasio

La actividad física regular es clave para proteger el bienestar físico y mental. Por este motivo, muchas personas añaden a su rutina ejercicios físicos como salir a caminar o utilizar la bicicleta estática en casa.

En ambos casos, son entrenamientos totalmente válidos y recomendados para las personas mayores. No obstante, los especialistas han añadido una alternativa ideal para mejorar la salud cardiovascular.

Hablamos de una actividad cotidiana, fundamental para mantener la movilidad y evitar la dependencia. Es una práctica accesible para todos los bolsillos, ya que no requiere material específico o una suscripción al gimnasio.

En este caso, solo necesitas una escalera, en casa o en la vía pública. Cada vez más expertos en salud y bienestar coinciden en que subir escaleras puede marcar la diferencia en tu metabolismo.

Gestos tan sencillos como subir escaleras impiden el sedentarismo. / PRESSFOTO. FREEPIK

Es una actividad aeróbica intensa, que exige al cuerpo hacer un movimiento vertical que no se obtiene cuando se camina por una superficie plana. De esta forma, el corazón tiene que bombear sangre a los músculos en un lapso corto.

Este esfuerzo favorece la oxigenación del organismo, mejorando el funcionamiento del sistema cardiovascular. Además, se produce entre un 20% y un 30% más de gasto calórico.

El cardiólogo Diego Alarcón (@doctordiegoalarcon) explicó en redes sociales que "las personas que suben y bajan escaleras viven más y mejor. Aunque parezca algo fácil y sencillo, subir escaleras es el equivalente a correr a 10 km/h".

Durante el vídeo, publicado en Tiktok, el médico destaca múltiples beneficios como que disminuye la presión arterial, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la inflamación, ayuda a la pérdida de grasa corporal, disminuye la rigidez de las arterias y mejora la capacidad cardiorrespiratoria.