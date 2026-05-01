SALUD
Ni bicicleta estática ni pasear: este es el mejor ejercicio para la salud cardiovascular sin ir al gimnasio
Hablamos de una actividad cotidiana, fundamental para mantener la movilidad y evitar la dependencia
La actividad física regular es clave para proteger el bienestar físico y mental. Por este motivo, muchas personas añaden a su rutina ejercicios físicos como salir a caminar o utilizar la bicicleta estática en casa.
En ambos casos, son entrenamientos totalmente válidos y recomendados para las personas mayores. No obstante, los especialistas han añadido una alternativa ideal para mejorar la salud cardiovascular.
Hablamos de una actividad cotidiana, fundamental para mantener la movilidad y evitar la dependencia. Es una práctica accesible para todos los bolsillos, ya que no requiere material específico o una suscripción al gimnasio.
En este caso, solo necesitas una escalera, en casa o en la vía pública. Cada vez más expertos en salud y bienestar coinciden en que subir escaleras puede marcar la diferencia en tu metabolismo.
Es una actividad aeróbica intensa, que exige al cuerpo hacer un movimiento vertical que no se obtiene cuando se camina por una superficie plana. De esta forma, el corazón tiene que bombear sangre a los músculos en un lapso corto.
Este esfuerzo favorece la oxigenación del organismo, mejorando el funcionamiento del sistema cardiovascular. Además, se produce entre un 20% y un 30% más de gasto calórico.
El cardiólogo Diego Alarcón (@doctordiegoalarcon) explicó en redes sociales que "las personas que suben y bajan escaleras viven más y mejor. Aunque parezca algo fácil y sencillo, subir escaleras es el equivalente a correr a 10 km/h".
Durante el vídeo, publicado en Tiktok, el médico destaca múltiples beneficios como que disminuye la presión arterial, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la inflamación, ayuda a la pérdida de grasa corporal, disminuye la rigidez de las arterias y mejora la capacidad cardiorrespiratoria.
- ¡El Barça quiere devolverle al PSG el 'robo' de Dro!: tantean a la perla de la cantera parisina
- Sale a la luz la cita de Lamine Yamal con su nuevo amor
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
- Inglaterra clama al cielo con Luis Díaz: 'Es absolutamente ridículo
- Estaremos en la regla del 1-1 antes del 30 de junio, seguro
- Klopp no entrenará al Real Madrid
- El surrealista factor que podría dificultar al Barça el regreso a la regla 1:1
- Ni Mourinho ni Deschamps: Tomás Roncero dicta sentencia sobre quién debería ser el nuevo entrenador del Real Madrid