La bicicleta estática no solo mejora la forma física: la ciencia descubre un efecto inesperado en el cerebro

No es ninguna novedad que el ejercicio aporta beneficios en muchos niveles, pero a veces se subestima hasta dónde llega ese impacto. A nivel físico, ayuda a mantener las articulaciones más móviles, fortalece los músculos y mejora el rendimiento cardiovascular.

Pero no se queda ahí: también influye en cómo pensamos, favoreciendo la concentración y haciendo que procesemos la información con más agilidad en el día a día.

La bicicleta estática vuelve a imponerse como la mejor

No importa el tipo de ejercicio que elijas: todos suman. Pero la bicicleta estática tiene algo que la hace especial y que suele pasar desapercibido en el día a día. Con apenas 25 minutos de pedaleo, este entrenamiento no solo mejora la forma física, sino que también ayuda a potenciar la memoria espacial, una función clave para orientarnos y recordar rutas, lugares y referencias en nuestro entorno.

Realizar ejercicio en una bicicleta estática es perfecto para quemar grasas y fortalecer piernas y barriga. / PEXELS

Según un estudio reciente, investigadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina, realizaron un experimento con dos grupos de participantes. A uno de ellos se le pidió que hiciera 25 minutos de ejercicio en bicicleta, mientras que el otro grupo actuó como control, sin realizar actividad física.

El estudio buscaba comprobar qué efectos tenía sobre la memoria espacial, es decir, la capacidad de orientarnos y recordar lugares que hemos visitado. Según los resultados, el grupo que utilizó la bicicleta estática obtuvo un rendimiento superior en las pruebas relacionadas con este tipo de memoria.

Los investigadores lo atribuyen al aumento del flujo sanguíneo en el cerebro durante el ejercicio, lo que favorece un mejor funcionamiento de las áreas implicadas en la memoria y la orientación.