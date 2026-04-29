Ni bici ni paseos: el ejercicio que recomiendan a partir de los 65 para mejorar equilibrio y coordinación

Olvídate de obligarte a salir a caminar o coger la bici: a partir de los 65 hay un ejercicio mucho más eficaz, más seguro y que puedes hacer sin salir de casa. Y no, no es lo que imaginas.

El step, el ejercicio más recomendado a partir de los 65

¿En qué consiste el step? Pues es tan sencillo como subir y bajar un escalón/plataforma. Es simple, accesible e ideal para personas mayores dado que tiene un impacto bajo en el cuerpo y además es adaptable a varios niveles de actividad.

Son muchos los beneficios contrastados de practicar el step con regularidad, entre los que se destaca una mejor coordinación y equilibrio de la persona, aunque también permite fortalecer piernas, glúteos y core (siendo este último sumamente importante).

Las consecuencias de las mejoras físicas que otorga el step llevan a aumentar la resistencia cardiovascular de la persona, y algo todavía más importante en algunos casos: con una mejor coordinación y equilibrio, se reduce el riesgo de caídas.

Enfoque selectivo de atletas mayores multiétnicos que realizan ejercicios sincronizados en plataformas de escalones en el gimnasio. / Archivo

Pero los beneficios del step no se quedan solo en lo físico, también ayuda a lo mental; al consistir el ejercicio de pequeñas secuencias y movimientos en repetición, se trabaja la memoria y la agilidad mental de la persona en el momento de la ejecución.

El step es tan recomendable al hacerse mayor justamente porque el cuerpo nota el efecto del paso del tiempo: pérdida de musculatura, densidad ósea y demás que afectan al día a día son comunes, y el step puede ayudar a contrarrestar lo más negativo de todo ello.

Dicho esto, lo más adecuado es consultar previamente con un especialista antes de iniciar una rutina de step. A partir de cierta edad es mejor contar con la bendición de un experto que entienda que el entrenamiento será beneficioso para la persona.

Así que ya sabes, si te estabas forzando a hacer actividades físicas que no te gustaban por salud, puede que el step te ayude a cambiar tu rutina. Porque a partir de cierta edad, no se trata de hacer más… sino de hacer mejor.