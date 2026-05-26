Beth Bacon (63 años): "Correr en la playa es mi lugar ideal y un momento para reflexionar, orar y preparar el día"

El running es uno de los deportes más accesibles para la población. No requiere una suscripción al gimnasio, solo un equipamiento adecuado y la disciplina de salir a correr habitualmente.

Además, puedes correr a cualquier hora y utilizar un ritmo y una intensidad adecuada a tu condición física. No obstante, puede suponer un reto con el paso del tiempo y el envejecimiento.

En la actualidad, es bastante común ver a personas mayores corriendo por los espacios públicos de cualquier ciudad. Por este motivo, Beth Bacon se ha convertido en un referente entre los aficionados al fitness con 63 años.

Jubilados corren cerca de la playa / FREEPIK.

La estadounidense dedica gran parte de su rutina diaria al bienestar, practicando varias disciplinas como running, gimnasio, natación y aeróbic. Hoy en día, la atleta comparte su plan de entrenamiento para mantenerse en forma.

Durante una entrevista con Runner's World, la atleta ha explicado que continúa corriendo un promedio de 72 kilómetros a la semana: "Soy madrugadora, así que me despierto a las 4:00 a.m. y salgo a correr a las 4:30 a.m. (Me acuesto a las 7:30 p.m.)".

La deportista explica que correr le supone un beneficio físico, pero también mental: "Corro al menos una hora, a veces sola y a veces con un compañero, y lo uso como una forma de meditación. Vivo en Florida, así que correr en la playa es mi lugar ideal y un momento para reflexionar, orar y preparar el día".

Además, Beth añade un entrenamiento de fuerza tras su sesión de running: "Me encantan los entrenamientos de calistenia como las dominadas, las paradas de manos y los muscle-ups, ya que desarrollan fuerza, equilibrio, flexibilidad y control".

La corredora destaca al citado medio que la fuerza y la movilidad del tren inferior son clave para correr de manera efectiva y sin lesiones. "Entreno regularmente sentadillas, zancadas y sentadillas estáticas divididas", detalla Bacon.

Por último, la especialista subraya que el entrenamiento cruzado y la recuperación son factores clave en su continuidad: "Tengo mis dolores ocasionales, pero estoy muy agradecida de no haber sufrido nunca una lesión grave, y atribuyo gran parte de ello a mi compromiso con el entrenamiento cruzado", sentencia.