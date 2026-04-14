Beth Bacon (63 años), atleta: "Corro 72 km a la semana y hago entrenamiento cruzado"

El running y las carreras populares están de moda. Correr es uno de los deportes más accesibles para practicar, ya que no requiere equipamiento. No obstante, supone un desafío con el paso del tiempo.

Hoy en día resulta habitual ver a personas mayores haciendo running, pero no es lo mismo seguir corriendo con 60 años que empezar a hacerlo con esta edad. A sus 63 años, Beth Bacon se ha convertido en un referente en todo el mundo.

La atleta practica running, aeróbic, gimnasia y natación, dedicando gran parte de su vida al bienestar. Ahora, dedica sus redes sociales (@baconnfit) ha compartir trucos y consejos para llevar una vida activa y ejercer una rutina fitness.

Durante una entrevista con Runner's World, la estadounidense ha revelado que sigue corriendo un promedio de 72 kilómetros semanales: "Soy madrugadora, así que me despierto a las 4:00 a.m. y salgo a correr a las 4:30 a.m. (Me acuesto a las 7:30 p.m.)".

El running, más de moda que nunca / AMAZFIT

"Corro al menos una hora, a veces sola y a veces con un compañero, y lo uso como una forma de meditación. Vivo en Florida, así que correr en la playa es mi lugar ideal y un momento para reflexionar, orar y preparar el día", añade la corredora.

Posteriormente, Bacon subraya que siempre hace algún entrenamiento de fuerza después de sus carreras diarias: "Me encantan los entrenamientos de calistenia como las dominadas, las paradas de manos y los muscle-ups, ya que desarrollan fuerza, equilibrio, flexibilidad y control".

Según la deportista, "la fuerza y la movilidad funcional del tren inferior también son clave para correr de forma eficiente y sin lesiones, así que entreno regularmente sentadillas, zancadas y sentadillas estáticas divididas".

A pesar de su actividad, la experta en fitness destaca la importancia del entrenamiento cruzado y la recuperación: "Tengo mis dolores ocasionales, pero estoy muy agradecida de no haber sufrido nunca una lesión grave, y atribuyo gran parte de ello a mi compromiso con el entrenamiento cruzado".