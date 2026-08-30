Ben Dhiman y su plan para ganar el UTMB corriendo 90 kilómetros solo: "Podía elegir dónde sacar tiempo"

Ben Dhiman todavía no termina de asimilar su condición de campeón del UTMB 2026. Tras completar la vuelta al Mont Blanc en 18:16:29, reconoce que la victoria fue el resultado de cuatro años de aprendizaje. "No es posible ir tan rápido sin tener bastante experiencia ahí fuera", explicó en una entrevista concedida al portal iRunFar. Ese conocimiento le permitió desarrollar una percepción casi intuitiva sobre cuánto podía exigirle al recorrido.

Su plan no era romper la carrera tan pronto. Sin embargo, una asistencia especialmente rápida le permitió salir solo de uno de los primeros avituallamientos y nadie reaccionó. Dhiman siguió a ritmo estable hasta encontrarse, casi sin buscarlo, ante una contrarreloj de unos 90 kilómetros. Frenar para esperar al grupo dejó de tener sentido.

Entonces apareció una sensación decisiva: "Podía elegir dónde quería sacar algo más de tiempo". Si llegaba una bajada favorable, apretaba. El descenso hacia Les Chapieux fue uno de esos momentos. Lo corrió con decisión y allí entendió que ya estaba haciendo su propia carrera. Estar solo era "una posición fuerte pero delicada": sin ayuda en las crisis, pero con libertad absoluta para decidir el ritmo.

La soledad nocturna tampoco le incomodó. Al contrario. Dhiman definió el tramo oscuro posterior a Les Contamines como su favorito. Miraba hacia atrás y veía los frontales cada vez más lejos. También aprovechó la eliminación de Pyramides Calcaires para atacar nuevamente un descenso que ya conocía de 2025. Según su propia estimación, evitar ese sector puede adelantar alrededor de media hora la llegada a Courmayeur.

Ben Dhiman, durante el UTMB 2026 / UTMB

Ni siquiera una ventaja enorme eliminó la tensión. Rompió un bastón, pidió un reemplazo a su estructura de ASICS y solicitó diferencias constantemente. En una ocasión le comunicaron que había cedido dos minutos y pensó inmediatamente que comenzaba a hundirse. En Grand Col Ferret, en cambio, escuchar que tenía unos 22 minutos le produjo satisfacción.

Su preparación había buscado precisamente llegar fuerte a esa parte. Había incrementado alrededor de un 30% el desnivel de entrenamiento y trabajado mucho más las subidas. Su conclusión posterior fue sencilla: "Este año fui más rápido en todo".

Ben Dhiman, campeón de UTMB en 2026 / UTMB

La carrera perfecta, sin embargo, también dolió. En la subida a La Flégère dejó de sentirse lúcido, cayó y llegó a pensar: "Odio mi vida", pese a estar a punto de ganar el UTMB. Solo en los últimos cien metros consiguió salir mentalmente del esfuerzo y disfrutar realmente de la llegada.

Y la victoria no parece cerrar su historia con Chamonix. "No puedo imaginarme todavía no corriendo aquí. Me gusta demasiado", asegura. Dhiman quería ganar el UTMB. Ya lo ha hecho. Ahora quiere descubrir hasta dónde puede seguir llevándolo.