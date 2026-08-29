Ben Dhiman cumple su obsesión y gana el UTMB en 18 horas y 16 minutos tras una exhibición monumental

Ben Dhiman convirtió cuatro años de obsesión con el UTMB en una de las actuaciones más contundentes vistas alrededor del Mont Blanc. El estadounidense cruzó la meta de Chamonix en 18:16:29, después de 173,6 kilómetros y 9.700 metros de desnivel positivo, y culminó una carrera en la que tomó el liderato en La Balme y jamás volvió a entregarlo. Dos abandonos, un segundo puesto en 2025 y, finalmente, la victoria que llevaba años diciendo abiertamente que quería conseguir.

Dhiman no necesitó lanzarse desde el primer metro en una edición sin Kilian Jornet, Jim Walmsley o Tom Evans. Fue cuarto en Col de Voza y Saint-Gervais, avanzó hasta la tercera plaza en Les Contamines y atacó la carrera en La Balme. Desde ese momento convirtió la vuelta al Mont Blanc en un largo ejercicio de dominio. Llegó solo a Croix du Bonhomme, destrozó el descenso hacia Les Chapieux, continuó aumentando su ventaja y entró en Courmayeur con la prueba ya completamente seleccionada.

Lo más llamativo es que buena parte de lo ocurrido respondía exactamente a lo que había anunciado antes de la salida. Dhiman había identificado el Grand Col Ferret como uno de los puntos que debía corregir respecto a 2025, cuando Tom Evans empezó allí a escapársele. El año pasado todavía encontraba velocidad bajando, pero llegó sin piernas a las últimas ascensiones. Para evitarlo, esta temporada acumuló alrededor de un 30% más de desnivel, caminó muchísimo más en pendientes fuertes, entrenó con bastones y material de carrera y asumió que preparar el UTMB significaba también aprender a caminar rápido durante horas.

Y Ferret confirmó que el plan funcionaba. Dhiman coronó primero y ya con más de veinte minutos sobre sus perseguidores. Pasó La Fouly con 25:21 sobre Baptiste Chassagne, salió de Champex-Lac todavía con una renta enorme y llegó a Vallorcine con 30:47 sobre el francés. Ni siquiera la última parte del recorrido ofreció una ventana real para sus rivales.

En meta lo resumió sin demasiados rodeos. “Hoy no le he tenido ningún respeto al recorrido, simplemente lo he dado todo. Mantener la paciencia, confiar en el trabajo realizado y sacar fuerzas del equipo han sido los ingredientes que me han permitido lograrlo”, explicó Dhiman. Después repartió agradecimientos: “Estoy más que agradecido a todos los que nos han apoyado y animado durante la semana. ¡Menudo público, una vez más!”

Una carrera escrita antes de correrla

Dhiman había cambiado incluso su manera de plantear el UTMB. Por primera vez llegó sin una hoja de cálculo con ritmos y tiempos previstos. Dibujó el perfil en su diario y fue escribiendo dónde quería comer y cómo imaginaba cada sector. Lo definía como una mezcla entre plan nutricional y una historia de cómo quería que se desarrollara la carrera. “La carrera no es simplemente una serie de números”, explicaba dos días antes de salir.

Ben Dhiman, durante el UTMB 2026 / UTMB

La ejecución fue igualmente precisa en los avituallamientos. Según las estimaciones de la propia web del UTMB, Dhiman acumuló solo 9:23 detenido, menos que los otros dos integrantes del podio: Caleb Olson sumó 12:38 y Baptiste Chassagne 14:02. Corrió con las nuevas ASICS Metafuji y utilizó 226ERS para la nutrición. En una prueba de más de 18 horas, esas diferencias no explican la victoria, pero sí ayudan a entender la continuidad de una carrera casi sin interrupciones.

Todo ello mientras se entrena sin entrenador y compatibiliza el alto rendimiento con una casa en la que hay tres niños. Un mes después del UTMB 2025 nacieron sus gemelos, niño y niña, que se unieron a su hijo mayor. Dhiman reconocía antes de la carrera que su mujer había sido decisiva para permitirle pasar las últimas semanas concentrado en Chamonix. Incluso relativizaba una mala noche de sueño previa a la carrera: después de un año criando gemelos, decía, había tenido “cien noches así”.

Su evolución deportiva explica que el triunfo tampoco sea una aparición inesperada. Ganó Penyagolosa y Trail 100 Andorra en 2023, añadió el MIUT en 2024 y en 2025 se impuso en Lavaredo 120K y Grand Raid Ventoux antes de terminar segundo en el UTMB. Este año había sido segundo en los 90 km du Mont-Blanc, una carrera que utilizó prácticamente como parte de su bloque de preparación.

Chassagne vuelve a ser segundo; Olson casi se lo roba

Por detrás hubo una carrera completamente diferente ya sin Vincent Bouillard, que se retiró antes de tiempo y no pudo emular la gesta de Kilian Jornet de hace 15 años, donde ganó Western y UTMB en el mismo año. Baptiste Chassagne volvió a ocupar el segundo escalón del podio, exactamente igual que en 2024, cuando había terminado en 20:22:45. Esta vez llegó en 18:47:38, después de pasar muchas horas como primer perseguidor de un Dhiman inalcanzable.

Y estuvo a punto de perder incluso esa segunda plaza. Caleb Olson, ganador de Western States 2025, ejecutó la cautela que había anunciado antes de la salida. Su planteamiento era permitir que los primeros se marcharan incluso 10, 15 o 20 minutos y confiar en su capacidad para sostener el ritmo cuando comenzaran a aparecer las crisis.

El estadounidense fue creciendo durante toda la segunda mitad, superó a Joaquín López, se metió en el podio y terminó lanzado hacia Chassagne. Solo 46 segundos los separaron después de más de 173 kilómetros: Olson fue tercero en 18:48:24.

La cuarta plaza dejó una de las imágenes del día. Virgile Moriset, francés de ASICS de apenas 25 años, terminó en 19:00:23 después de irrumpir progresivamente entre los mejores durante la segunda mitad. Al cruzar la meta se abrazó a su madre y rompió a llorar, todavía aparentemente incapaz de asimilar lo que acababa de conseguir.

Joaquín López cerró el top 5 en 19:06:48, a 50:19 del ganador, después de pasar buena parte de la mañana metido en la lucha por el podio. El ecuatoriano llegó a marchar tercero y estuvo durante horas prácticamente pegado a Chassagne.

La remontada final de Olson y el enorme cierre de Moriset terminaron relegándolo al quinto puesto, pero su actuación confirma nuevamente su lugar entre la élite mundial dos años después de su histórico podio de 2024.

El ecuatoriano Joaquín López cosechó un gran resultado en Chamonix / UTMB

Su presencia arriba tampoco es casual. Criado en Quito y procedente de los raids de aventura, López ha convertido su trayectoria en una referencia para el trail latinoamericano. Ya hizo historia en 2024 y esta vez volvió a permanecer durante casi toda la prueba entre quienes aspiraban a subir al podio.

Un top 10 lanzado por debajo de las 20 horas

Las condiciones prácticamente ideales para correr convirtieron el UTMB 2026 en una edición de tiempos extraordinarios. Los diez primeros terminaron por debajo de las 20 horas, desde el estratosférico 18:16:29 de Ben Dhiman hasta el 19:58:24 de Jean-Philippe Tschumi. Tres hombres bajaron incluso de 19 horas y siete lo hicieron de 19h30. Todo ello en una carrera que, pese a la modificación del trazado, mantuvo dimensiones plenamente UTMB: 173,6 kilómetros y 9.700 m+. La comparación directa con récords de otras ediciones no resulta válida por el cambio de recorrido, pero la profundidad del top 10 sí ofrece una fotografía contundente del nivel que tuvo la carrera.

Hannes Namberger terminó sexto en 19:13:51, seguido de Gautier Bonnécarrère en 19:23:16 y Antoine Charvolin en 19:40:33. Yannick Noël, noveno en 19:51:42, y Jean-Philippe Tschumi, décimo en 19:58:24, cerraron un top 10 íntegramente por debajo de una barrera de 20 horas que hasta hace no demasiado representaba territorio reservado a actuaciones excepcionales.

Pablo Villa, una remontada extraordinaria y mejor español

Entre los españoles, Pablo Villa construyó una de las grandes remontadas de toda la jornada. El corredor de Adidas pasó 32º en La Balme, todavía 28º en Les Chapieux y llegó a Courmayeur en la 22ª posición. A partir de ahí comenzó una larga caza: 23º en Bonatti, 24º en Grand Col Ferret, 19º en La Fouly y ya 15º en La Giète.

Su progresión se entiende especialmente bien siguiendo a Drew Holmen. En un momento de la carrera, el leonés estaba 18:43 por detrás del estadounidense. Después dejó esa diferencia en 11:35, posteriormente en 7:56 y llegó a situarse a apenas 4:26 mientras se acercaba al entorno del top 10. En el camino dejó atrás nombres como Zach Miller, Tobias Geiser y Baptiste Coatantiec.

Villa terminó 11º en 20:15:37, a solo una posición de un top 10 que en esta edición exigió bajar de las veinte horas. El puesto puede esconder la dimensión de su actuación: completar 173,6 kilómetros y 9.700 m+ en poco más de veinte horas, en una carrera con semejante profundidad internacional, supone un resultado extraordinario. Después de una primera mitad contenida, fue uno de los corredores que más posiciones ganó en la segunda parte y terminó como mejor español del UTMB 2026 acompañado del equipo de Santamadre.

La representación española sufrió además varias bajas importantes. Clàudia Tremps llegó a moverse cerca del top 10 femenino antes de comenzar a perder posiciones a partir de Bertone y abandonar después del Grand Col Ferret. Ionel Cristian Manole, que había sido el mejor español durante numerosos controles, se retiró en Champex-Lac. Manuel Anguita protagonizó una espectacular remontada desde la 64ª posición hasta el entorno del top 25 antes de abandonar en Les Tseppes, mientras Borja Fernández dejó la carrera en La Fouly. Pau Capell continuó más atrás, lejos de los puestos que marcaron su histórica victoria de 2019.

De segundo a dueño del UTMB de la mano de Asics

Dhiman completó además la victoria con las nuevas ASICS Metafuji, prolongando un periodo extraordinario de la marca en el UTMB. En 2025, Tom Evans y el propio Dhiman firmaron un doblete histórico, primero y segundo. Doce meses después, el estadounidense ha ocupado el lugar que entonces perteneció a su compañero.

Ben Dhiman, con las Metafuji Trail 2 / ALBIN DURAND

“La actuación de Ben ha sido una extraordinaria muestra de determinación, paciencia y confianza en sí mismo. Se mantuvo sereno ante cada desafío y demostró lo que se puede lograr cuando cuerpo y mente trabajan en perfecta armonía”, destacó Santiago Martínez Ric, director de Marketing Deportivo de ASICS EMEA.

El triunfo amplía así la racha del ASICS Trail Team en Chamonix. Para Dhiman supone algo todavía mayor. En 2023 apenas llegó al kilómetro 50. En 2024 alcanzó aproximadamente el 100 antes de terminar de rodillas y vomitando después de fallar con su nutrición. En 2025 completó por fin la vuelta y terminó segundo. Este año llegó diciendo que quería demostrar su “dominio de la vuelta”.

Lo hizo desde La Balme hasta Chamonix. Más de 130 kilómetros sin volver a abandonar la primera posición.