De Mallorca a Ibiza: Bel Calero afronta su primer 3 Días Trail tras un año espectacular

La mallorquina Isabel "Bel" Calero Garau (Santa Margalida, 1989) participará por primera vez en 3 Días Trail Ibiza, una de las pruebas más emblemáticas del calendario balear. La atleta del equipo Joma aterriza en la isla del 28 al 30 de noviembre con la motivación de cerrar una temporada 2025 de ensueño, marcada por su regularidad y grandes resultados tanto en el ámbito nacional como internacional.

Con un ranking ITRA de 708 puntos, Calero llega a Ibiza después de firmar una destacada quinta posición en Mallorca by UTMB este mismo mes, una carrera que confirmó su gran momento de forma. Exfutbolista profesional reconvertida en corredora de montaña desde 2017, Bel ha demostrado una capacidad admirable para adaptarse a todas las distancias, brillando tanto en los explosivos kilómetros verticales como en las exigentes medias maratones.

Su año ha sido un ejemplo de constancia. En el Campeonato de Europa de Kilómetro Vertical, disputado en Italia, logró una brillante cuarta posición, rozando el podio continental. Pocos meses después, representó a España en el Mundial de Canfranc, donde terminó 37ª en Kilómetro Vertical y ayudó al combinado nacional a alcanzar el noveno puesto por equipos.

En el ámbito nacional, Calero consolidó su estatus entre las mejores especialistas con un cuarto puesto en el Campeonato de España de Media Maratón en Port Sant Miquel, terreno familiar en el que ya había brillado años atrás. Ahora regresa a Ibiza con la ambición de firmar un nuevo resultado destacado en un recorrido que combina dureza, belleza y técnica a partes iguales.

Su palmarés reciente es un reflejo de una progresión constante. En 2024 conquistó el título de Campeona de España de Kilómetro Vertical y logró la victoria en la tradicional Cursa Tomir, una de las pruebas más queridas en su isla natal. Ese mismo año fue segunda en la media maratón de Mallorca by UTMB, confirmando su madurez deportiva. Su historial incluye también un segundo puesto en la media maratón de Ultra Pirineu 2018 y un noveno lugar en la Transgrancanaria Advanced de ese mismo año, credenciales que la sitúan entre las corredoras más completas del panorama español.

La duodécima edición de 3 Días Trail Ibiza se perfila como una cita de alto nivel. En el cartel figuran nombres de primer orden como Pau Capell, Julen Calvó, Pablo Ibáñez, Núria Picas o Chema Martínez, que convertirán la prueba en un escaparate del mejor trail nacional e internacional. La organización sigue ultimando detalles y confirmando más atletas para una edición que promete emociones fuertes entre los senderos de la isla pitiusa.