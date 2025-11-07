Behobia – San Sebastián: análisis de un recorrido que se sufre, se celebra y se recuerda para siempre

El recorrido de la Behobia - San Sebatian puede no ser el más sencillo del mundo, vale… pero sí es uno de los más vivos, humanos y emocionantes que existen. Lo compensa con creces gracias a su gente: un público que empuja, arropa y sostiene a cada corredor como si fuera de la familia. Por eso, aquí la experiencia es tan épica como dura. Vamos a desgranar el circuito tramo a tramo junto a Sporty Hangover.

Del bullicio de Behobia al primer aviso

La salida desde Behobia (Irún) ya es un shock emocional. Un primer kilómetro totalmente llano pero abarrotado de público y corredores. Si tienes intención de correr fuerte, aquí es clave colocarse bien en el cajón, porque avanzar entre tanta gente no es tarea fácil. Nada más cruzar ese primer km, llega el primer muro: corto, intenso y todavía dentro de Irún. La subida continúa hasta el km 3, más suave pero sostenida, para después lanzarte hacia abajo camino de la madre de todas las cuestas: Gaintxurrizketa.

Gaintxurrizketa: la subida que define la Behobia

Gaintxurrizketa no necesita presentación. Son 2 kilómetros que suben sin descanso, con una pendiente superior al 3%, y que pueden poner tu carrera en jaque si te emocionas de más. No es la subida más empinada que existe, pero sí la más larga y psicológica.

Consejo Sporty: la has trabajado en el plan, así que no le tengas miedo. Respétala. Busca un ritmo constante y sostenible. Ya habrá tiempo de apretar después. Al coronar en el km 7,4 aparece una bajada igual de larga, perfecta para recuperar sensaciones, calmar los cuádriceps y empezar a visualizar la segunda mitad de carrera.

Consejo Sporty: no trates de recuperar todo el tiempo perdido aquí. Las bajadas castigan mucho muscularmente: fluye, deja correr las piernas, pero con cabeza.

Un respiro que no es tan respiro: km 10–16

Este tramo es, en teoría, el más “tranquilo”, pero Behobia nunca regala nada. Son casi 6 kilómetros llanos, con un repecho de medio kilómetro donde el pulso sube, y algún que otro repechón extra para que no te duermas. Aquí toca mantener ritmo crucero y darle aire a la mente.

Miracruz: el otro muro… que siempre sorprende

Km 16: llega Miracruz. Menos mítica que Gaintxurrizketa, sí, pero igual de temible. Son solo 1.000 metros, pero al 5% de pendiente media, justo cuando las piernas ya no están para bromas.

Aquí salen a relucir tus entrenamientos de cuestas y fuerza.

Km 17: coronas, respiras… y aparece lo más bonito: Donosti al fondo, con su ambiente, su sonido y su energía.

Una bajada corta, un tramo final llano y… sí, el último repecho antes del km 19 que Behobia siempre se reserva para poner a prueba tu alma antes de abrazar la meta.

Desglose Tramo a Tramo • Tramo 1: Salida - km. 1 - Completamente llano, mucho ambiente y petado de gente. Si quieres correr, ponte delante en el cajón de salida. Sino disfruta de estos primeros pasos sin agobios, tienes 20 kms por delante para pasar gente. • Tramo 2: Km. 1 - 5,3 - Subida a Ventas y bajada para llegar a la falda de Gaintxurrizketa. Una subida que te pondrá las cosas a sitio y una bajada para recuperar el aire y focalizar en lo que viene. Ritmo medio, nada de arriesgar. • Tramo 3: Km. 5,3 - 7,4 - Gaintxurrizketa, la mítica y temida subida. Quizás el punto más icónico de la carrera. Un tramo que recordarás toda la vida. Regula tu ritmo dosificando el esfuerzo en esos 2 kms y, recuerda, arriba aún quedan 12,5 kms hasta la meta. Así que disfrútalo, está lleno de gente y corredores. Y sufre pero con una sonrisa. • Tramo 4: Km. 7,4 - 10,6 - Bajada larguísima. Si BSS es conocida por sus subidas, hay que pensar que se llega a nivel de mar, así que las bajadas también son protagonistas. No te aceleras como si no hubiera un mañana. Alarga la zancada pero controla tus emociones. Recupera algo de tiempo de manera progresiva. • Tramo 5: Km. 10,6 - 16,1 - llano, con algún repecho y una subida de 500m al 4%. El tramo dónde puedes poner tu ritmo crucero, buscar ganar tiempo y gestionar tu Análisis para Behobia - San Sebastián. Concejo: cabeza porque queda la mitad y algún tramo duro aún. Pero aquí concéntrate en tu ritmo, exprímelo y ataca con tu plan. • Tramo 6: Km. 16,1 - 17 - Miracruz, la subida olvidada. Queda en un segundo plano por la icónica Gaintxurrizketa pero sinceramente, se quedará guardada en tu retina para siempre. 1 km al 5,3%. Digno de sudar la gota gorda. ¡Ánimo que esto ya lo tienes y desde arriba verás tu objetivo! • Tramo 7: Km. 17 - 18,3 - Igual que sube, baja. Aprovecha para meter una marcha más, ganar velocidad y exprimir tus piernas al límite. Ya llegas. No te guardes mucho en la recámara. • Tramo 8: Km. 18,3 - Meta - Tramo final, ya lo tenemos en el bolsillo. Un pequeño repecho antes de entrar en el último km pero todo fácil y superable sin problemas para ti. Empieza a emocionarte, sécate las lagrimas para ver la carretera, acaba de disfrutar el ambiente que Donosti te recibe con los brazos abiertos.

Behobia es mucho más que 20 kilómetros

La Behobia no es solo una carrera: es un rito. Es un fin de semana con amigos o familia, es perderse por el casco antiguo de Donosti, es reír, sufrir, emocionarte y dejarte llevar por algo más grande que tú. Es la épica de unir dos ciudades y superar sus muros. Es el público que grita tu nombre sin conocerte. Es la música, las banderas, los tambores, la lluvia, el viento…todo a la vez.