La Behobia–San Sebastián 2026 repartirá los dorsales por sorteo: fechas clave y cómo inscribirse

La Behobia–San Sebastián 2026, una de las carreras populares más emblemáticas del calendario atlético, volverá a utilizar un sorteo de dorsales para gestionar la enorme demanda de participación. La organización ha confirmado que la prueba se celebrará el 8 de noviembre de 2026 y ha hecho público el calendario completo de inscripciones, con varias fases pensadas para corredores habituales y nuevos participantes.

El proceso arrancará con una primera fase del 23 al 31 de marzo, dirigida a los corredores habituales con historial de participación, que podrán inscribirse con un descuento de 5 euros. A continuación, del 14 al 22 de abril, se abrirá el registro para el sorteo de dorsales, cuyo resultado se conocerá el 29 de abril. Los corredores seleccionados deberán formalizar su inscripción entre el 5 y el 11 de mayo, mientras que el 12 de mayo se publicará la lista de espera. Con este sistema, la Behobia–San Sebastián busca garantizar igualdad de oportunidades y un reparto justo de plazas en una carrera que cada año agota sus dorsales y sigue siendo una referencia absoluta del running popular en España.

La edición de 2025 dejó un recuerdo especialmente vibrante en la historia de la carrera. Katherine Tisalema y Raúl Celada se proclamaron vencedores de la Behobia–San Sebastián 2025 tras dos pruebas muy disputadas, especialmente en categoría masculina, donde el triunfo se decidió en los kilómetros finales. La cita, que celebró su 60ª edición, reunió a 28.000 participantes y se desarrolló en una jornada marcada por unas condiciones meteorológicas ideales, confirmando una vez más el enorme atractivo popular y deportivo de una de las carreras más multitudinarias del calendario nacional.